Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары

Эксклюзив
14:17 • 3942 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 5372 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 11448 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 27134 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31036 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26071 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28485 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36244 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42453 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36492 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Популярные новости
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 22335 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29642 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 22993 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове10:15 • 8054 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17361 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 3942 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 17489 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 27134 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 23116 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 29764 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Италия
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 28546 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 24691 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 31014 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 33360 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 89381 просмотра
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель
Шахед-136

Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары

Киев • УНН

 • 50 просмотра

В самаре заместителем мэра назначен полковник сергей карасёв, которого подозревают в военных преступлениях на Киевщине. Он будет заниматься поддержкой участников войны с Украиной и их семей.

Участвовал в преступлениях на территории Украины: полковник армии рф стал заместителем мэра самары

В россии заместителем мэра города самара стал полковник армии рф, участник войны против Украины сергей карасёв. Украинские правоохранители подозревают его в совершении военных преступлений на территории Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа" и Офис Генерального прокурора Украины.

Детали

43-летний карасёв будет заниматься поддержкой участников войны с Украиной и их семей. По данным Офиса Генпрокурора, в 2022 году, во время оккупации Ирпеня в Киевской области, он расстрелял мирного жителя, а также ударил прикладом автомата женщину 1949 года рождения. Он выбил ей зубы и вырвал часть волос.

На тот момент карасёв был командиром 31-й десантно-штурмовой бригады российских воздушно-десантных войск. Это подразделение базируется в российском городе Ульяновск: участвовало в боях в Чечне, Грузии и Украине.

В 2023 году бригада переформирована в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Это восстановленное подразделение - до того оно существовало с 1940-х годов до 1998 года.

карасёв родился в 1982 году в пскове, служил заместителем командира 98-й воздушно-десантной дивизии.

В Украине он обвиняется по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса (Военные преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Дополнительно

Город самара является центром одноименной российской области. Расположен в европейской части страны-агрессора, расстояние от москвы достигает более 1000 км. По состоянию на 2025 год в городе проживало 1 154 223 человека: площадь города достигает 541,4 км².

Напомним

В конце декабря 2025 года в возрасте 56 лет умер бывший заместитель министра обороны россии юрий садовенко. Он родился в украинском Житомире и принимал участие в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Украина
Грузия
Житомир