В россии заместителем мэра города самара стал полковник армии рф, участник войны против Украины сергей карасёв. Украинские правоохранители подозревают его в совершении военных преступлений на территории Киевской области в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа" и Офис Генерального прокурора Украины.

Детали

43-летний карасёв будет заниматься поддержкой участников войны с Украиной и их семей. По данным Офиса Генпрокурора, в 2022 году, во время оккупации Ирпеня в Киевской области, он расстрелял мирного жителя, а также ударил прикладом автомата женщину 1949 года рождения. Он выбил ей зубы и вырвал часть волос.

На тот момент карасёв был командиром 31-й десантно-штурмовой бригады российских воздушно-десантных войск. Это подразделение базируется в российском городе Ульяновск: участвовало в боях в Чечне, Грузии и Украине.

В 2023 году бригада переформирована в 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Это восстановленное подразделение - до того оно существовало с 1940-х годов до 1998 года.

карасёв родился в 1982 году в пскове, служил заместителем командира 98-й воздушно-десантной дивизии.

В Украине он обвиняется по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса (Военные преступления). Санкция статьи предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

Дополнительно

Город самара является центром одноименной российской области. Расположен в европейской части страны-агрессора, расстояние от москвы достигает более 1000 км. По состоянию на 2025 год в городе проживало 1 154 223 человека: площадь города достигает 541,4 км².

Напомним

В конце декабря 2025 года в возрасте 56 лет умер бывший заместитель министра обороны россии юрий садовенко. Он родился в украинском Житомире и принимал участие в полномасштабном российском вторжении в Украину.