Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 6790 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 20575 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 26973 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 23118 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 26064 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 34790 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 41084 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35747 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32769 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 67457 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.7м/с
79%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 15185 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 19105 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 23822 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 17192 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 11676 перегляди
Публікації
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 11785 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 20587 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 17301 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 23929 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 67461 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 26500 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22887 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 29436 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31856 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87911 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
The Guardian

Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Колишнього прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі засуджено до 5 років ув'язнення та штрафу в мільйон ларі за легалізацію незаконних доходів. Він повністю визнав свою провину та уклав процесуальну угоду з прокуратурою.

Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф

Двічі екс-прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі засуджено до 5 років в'язниці і оштрафовано на мільйон ларі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Як повідомила грузинська прокуратура, колишнього прем'єра "позбавлять на користь держави тих грошових коштів, які були отримані в результаті злочинної діяльності і які були вилучені під час обшуку за місцем його проживання".

Гарібашвілі повністю визнав свою провину та підписав із прокуратурою т.зв. "процесуальна угода", що була ухвалена судом.

Звинувачення колишньому главі уряду було пред'явлено за 194 статтею, частина 3, КК Грузії - легалізація незаконних доходів у великому розмірі.

Слідство встановило, що, як член уряду Грузії, Гарібашвілі таємно займався бізнесом, що заборонено законом.

Гарібашвілі отримував великі нелегальні доходи, а щоб приховати їхнє походження, у своїх деклараціях вказував, ніби отримує гроші у подарунок від родичів.

Довідка

Гарібашвілі був прем'єр-міністром Грузії у 2013-2015 роках, а також 2021-2024 роках. Крім цього, він у різні роки обіймав посади голови МВС та міністра оборони.

"Подарунки" прем'єру від батька – 73-річного Таріела Гарібашвілі – неодноразово привертали увагу журналістів. Сам глава уряду заявляв, що він із "спроможної" сім'ї, а його батько, "хоч і на пенсії, але має багатомільйонний бізнес".

В опозиції справу проти Гарібашвілі пов'язують із боротьбою кланів усередині "Грузинської мрії", вказуючи, що багато років критичні ЗМІ вказували на "дивні подарунки родичів", що в партії влада називала наклепом.

Гарібашвілі довгий час був одним із найбільш наближених до Бідзіни Іванішвілі. Але в січні 2024 року він оголосив про свою відставку з посади прем'єра після чергового повернення в політику Іванішвілі. Прем'єром став Кобахідзе, а Гарібашвілі обійняв посаду голови партії. Потім, у квітні минулого року Гарібашвілі оголосив про звільнення з політики, пообіцявши залишатися "вірним солдатом партії". Ця заява експрем'єру не допомогла, за кілька місяців проти неї порушили справу.

Антоніна Туманова

Кримінал та НПНовини Світу
Обшук
Грузинська мрія
Бідзіна Іванішвілі
Іраклі Гарібашвілі
Грузія