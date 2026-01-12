Боротьба кланів усередині "Грузинської мрії"? Експрем'єр Грузії Гарібашвілі отримав 5 років в'язниці та мільйонний штраф

Двічі екс-прем'єра Грузії Іраклія Гарібашвілі засуджено до 5 років в'язниці і оштрафовано на мільйон ларі, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Як повідомила грузинська прокуратура, колишнього прем'єра "позбавлять на користь держави тих грошових коштів, які були отримані в результаті злочинної діяльності і які були вилучені під час обшуку за місцем його проживання".

Гарібашвілі повністю визнав свою провину та підписав із прокуратурою т.зв. "процесуальна угода", що була ухвалена судом.

Звинувачення колишньому главі уряду було пред'явлено за 194 статтею, частина 3, КК Грузії - легалізація незаконних доходів у великому розмірі.

Слідство встановило, що, як член уряду Грузії, Гарібашвілі таємно займався бізнесом, що заборонено законом.

Гарібашвілі отримував великі нелегальні доходи, а щоб приховати їхнє походження, у своїх деклараціях вказував, ніби отримує гроші у подарунок від родичів.

Довідка

Гарібашвілі був прем'єр-міністром Грузії у 2013-2015 роках, а також 2021-2024 роках. Крім цього, він у різні роки обіймав посади голови МВС та міністра оборони.

"Подарунки" прем'єру від батька – 73-річного Таріела Гарібашвілі – неодноразово привертали увагу журналістів. Сам глава уряду заявляв, що він із "спроможної" сім'ї, а його батько, "хоч і на пенсії, але має багатомільйонний бізнес".

В опозиції справу проти Гарібашвілі пов'язують із боротьбою кланів усередині "Грузинської мрії", вказуючи, що багато років критичні ЗМІ вказували на "дивні подарунки родичів", що в партії влада називала наклепом.

Гарібашвілі довгий час був одним із найбільш наближених до Бідзіни Іванішвілі. Але в січні 2024 року він оголосив про свою відставку з посади прем'єра після чергового повернення в політику Іванішвілі. Прем'єром став Кобахідзе, а Гарібашвілі обійняв посаду голови партії. Потім, у квітні минулого року Гарібашвілі оголосив про звільнення з політики, пообіцявши залишатися "вірним солдатом партії". Ця заява експрем'єру не допомогла, за кілька місяців проти неї порушили справу.