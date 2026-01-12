Борьба кланов внутри "Грузинской мечты"? Экс-премьер Грузии Гарибашвили получил 5 лет тюрьмы и миллионный штраф

Дважды экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили приговорен к 5 годам тюрьмы и оштрафован на миллион лари, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Как сообщила грузинская прокуратура, бывший премьер "будет лишен в пользу государства тех денежных средств, которые были получены в результате преступной деятельности и которые были изъяты при обыске по месту его жительства".

Гарибашвили полностью признал свою вину и подписал с прокуратурой т.н. "процессуальное соглашение", которое было принято судом.

Обвинение бывшему главе правительства было предъявлено по 194 статье, часть 3, УК Грузии - легализация незаконных доходов в крупном размере.

Следствие установило, что, будучи членом правительства Грузии, Гарибашвили тайно занимался бизнесом, что запрещено законом.

Гарибашвили получал крупные нелегальные доходы, а чтобы скрыть их происхождение, в своих декларациях указывал, будто получает деньги в подарок от родственников.

Справка

Гарибашвили был премьер-министром Грузии в 2013-2015 годах, а также 2021-2024 годах. Кроме этого, он в разные годы занимал должности главы МВД и министра обороны.

"Подарки" премьеру от отца – 73-летнего Тариэла Гарибашвили – неоднократно привлекали внимание журналистов. Сам глава правительства заявлял, что он из "состоятельной" семьи, а его отец, "хоть и на пенсии, но имеет многомиллионный бизнес".

В оппозиции дело против Гарибашвили связывают с борьбой кланов внутри "Грузинской мечты", указывая, что много лет критические СМИ указывали на "странные подарки родственников", что в партии власти называли клеветой.

Гарибашвили долгое время был одним из самых приближенных к Бидзине Иванишвили. Но в январе 2024 года он объявил о своей отставке с поста премьера после очередного возвращения в политику Иванишвили. Премьером стал Кобахидзе, а Гарибашвили занял пост председателя партии. Затем, в апреле прошлого года Гарибашвили объявил об уходе из политики, пообещав оставаться "верным солдатом партии". Это заявление экс-премьеру не помогло, через несколько месяцев против него возбудили дело.