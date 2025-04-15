Бідзіна Іванішвілі

Облила фарбою ікону із зображенням Сталіна: у Грузії активістку заарештували на 5 діб

Громадська активістка Ната Перадзе була засуджена до 5 діб арешту за те, що облила фарбою ікону в тбіліській церкві Самеба, на якій було зображено зустріч Сталіна з Матроною Московською, хоча ікона була за склом і не постраждала; тепер зображення Сталіна буде знято і замінено.