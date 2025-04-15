Бідзіна Іванішвілі

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.
Михайло Кавелашвілі заявив про можливе перезавантаження відносин із США після перемоги Трампа. США раніше припинили стратегічне партнерство з Грузією та ввели санкції проти "Грузинської мрії".
У п'яти містах Грузії сьогодні відбудуться акції на підтримку в'язнів совісті. Учасники всіх маршів зберуться біля парламенту, такі акції проводитимуться щоп'ятниці.
Республіканець Джо Вілсон запросив Саломе Зурабішвілі на інавгурацію Трампа у 2025 році. Зурабішвілі відмовляється складати повноваження президента до призначення нових парламентських виборів у Грузії.
Президент України звернувся до Європейської ради щодо ситуації в Грузії. Зеленський заявив, що підконтрольна росії влада Грузії відмовляється від співпраці з ЄС та працює на користь путіна.
Литва та Естонія ввели санкції проти 17 грузинських політиків і чиновників, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Причиною стало придушення протестів та порушення прав людини в Грузії.
Протестувальники принесли та спалили домовину із зображенням проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі біля будівлі парламенту Грузії. Це відбулося на тлі протестів проти результатів парламентських виборів.
РНБО запровадила 10-річні санкції проти 19 представників грузинської влади, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Санкції накладені на політиків, які підтримують політику путіна.
Депутати Європарламенту закликали ЄК запровадити санкції проти керівництва "Грузинської мрії" через авторитарне захоплення влади. Країни Балтії вже погодились ввести національні санкції проти придушення протестів у Грузії.
У столиці Грузії демонстранти спалили опудало голови партії "Грузинська мрія" та закидали будівлю парламенту феєрверками. Через вибиті вікна феєрверки потрапили всередину, що призвело до пожежі.
Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить паралелі між діями грузинської влади та режимом Януковича. Колишній голова української дипломатії застерігає грузинів від втрати свободи та поглинання росією.
Європарламент ухвалив резолюцію, що засуджує парламентські вибори в Грузії 26 жовтня через численні порушення. ЄС вимагає повторних виборів та санкцій проти грузинських посадовців, включаючи прем'єр-міністра.
Михаїл Кавелашвілі висунутий кандидатом у президенти від правлячої партії "Грузинська мрія". Вперше президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія 14 грудня.
В центрі Тбілісі проходить масштабна акція протесту проти результатів парламентських виборів, які опозиція вважає сфальсифікованими. Протестувальники з прапорами ЄС та Грузії вимагають проведення нових виборів.
Бідзіна Іванішвілі заявив про намір заборонити діяльність опозиції в разі перемоги на парламентських виборах. Він звинуватив опозицію у "військових злочинах" і пообіцяв притягнути їх до відповідальності.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає до активної участі у виборах 26 жовтня. Вона обіцяє відкликати антиєвропейські закони та провести переговори про вступ до ЄС у разі перемоги проєвропейських сил.
Каха Каладзе заявив, що не довіряє європейським банкам після "пограбування" Іванішвілі. Згідно з декларацією, мер Тбілісі вивів кошти з іноземних банків ще минулого року.
Саломе Зурабішвілі закликає Бідзіну Іванішвілі пояснити позицію щодо відхилення від прозахідного курсу. Президентка звинувачує владу у виконанні замовлення Іванішвілі та ізоляції країни.
Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.
Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.
Громадська активістка Ната Перадзе була засуджена до 5 діб арешту за те, що облила фарбою ікону в тбіліській церкві Самеба, на якій було зображено зустріч Сталіна з Матроною Московською, хоча ікона була за склом і не постраждала; тепер зображення Сталіна буде знято і замінено.
Правляча партія "Грузинська мрія" офіційно висунула Іраклі Кобахідзе на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклія Гарібашвілі. Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня.
Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.