Бідзіна Іванішвілі

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20088 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 136293 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 126130 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127637 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125943 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128282 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192823 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76815 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164054 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115450 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37947 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48953 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 50152 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39973 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22927 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 1398 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16653 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39999 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 50179 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 136292 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1994 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10616 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12766 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108591 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110258 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Бідзіна Іванішвілі

Новини по темi

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії та визнав Зурабішвілі легітимною

Європарламент ухвалив резолюцію щодо Грузії, визнавши Саломе Зурабішвілі легітимною президенткою. Депутати закликають ввести санкції проти правлячої партії та провести нові парламентські вибори.

Новини Світу • 13 лютого, 15:21 • 55896 перегляди

"Наші цінності збігаються": президент Грузії продовжує сподіватися на Дональда Трампа

Михайло Кавелашвілі заявив про можливе перезавантаження відносин із США після перемоги Трампа. США раніше припинили стратегічне партнерство з Грузією та ввели санкції проти "Грузинської мрії".

Новини Світу • 4 лютого, 18:25 • 26578 перегляди

У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

У п'яти містах Грузії сьогодні відбудуться акції на підтримку в'язнів совісті. Учасники всіх маршів зберуться біля парламенту, такі акції проводитимуться щоп'ятниці.

Новини Світу • 24 січня, 13:52 • 23046 перегляди

Президентка Грузії Зурабішвілі отримала запрошення на інавгурацію Трампа

Республіканець Джо Вілсон запросив Саломе Зурабішвілі на інавгурацію Трампа у 2025 році. Зурабішвілі відмовляється складати повноваження президента до призначення нових парламентських виборів у Грузії.

Новини Світу • 27 грудня, 19:15 • 24669 перегляди

Зеленський закликав ЄС тиснути на Іванішвілі через відмову Грузії від євроінтеграції

Президент України звернувся до Європейської ради щодо ситуації в Грузії. Зеленський заявив, що підконтрольна росії влада Грузії відмовляється від співпраці з ЄС та працює на користь путіна.

Політика • 19 грудня, 15:00 • 16321 перегляди

Литва розширила санкційний список: ще 17 грузинських політиків під забороною

Литва та Естонія ввели санкції проти 17 грузинських політиків і чиновників, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Причиною стало придушення протестів та порушення прав людини в Грузії.

Новини Світу • 15 грудня, 21:17 • 19430 перегляди

Біля парламенту Грузії спалили труну із зображенням олігарха Іванішвілі

Протестувальники принесли та спалили домовину із зображенням проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі біля будівлі парламенту Грузії. Це відбулося на тлі протестів проти результатів парламентських виборів.

Новини Світу • 9 грудня, 19:47 • 28245 перегляди

Кобахідзе, Іванішвілі і не тільки: хто із високопосадовців Грузії потрапив у санкційний список України

РНБО запровадила 10-річні санкції проти 19 представників грузинської влади, включаючи прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе. Санкції накладені на політиків, які підтримують політику путіна.

Політика • 5 грудня, 09:04 • 18788 перегляди

Європарламентарі закликали Єврокомісію запровадити санкції проти лідерів “Грузинської мрії”

Депутати Європарламенту закликали ЄК запровадити санкції проти керівництва "Грузинської мрії" через авторитарне захоплення влади. Країни Балтії вже погодились ввести національні санкції проти придушення протестів у Грузії.

Суспільство • 2 грудня, 07:30 • 18152 перегляди

Протести в Тбілісі: зайнялася пожежа в будівлі парламенту

У столиці Грузії демонстранти спалили опудало голови партії "Грузинська мрія" та закидали будівлю парламенту феєрверками. Через вибиті вікна феєрверки потрапили всередину, що призвело до пожежі.

Новини Світу • 30 листопада, 20:30 • 43229 перегляди

Кулеба порівняв сучасну Грузію з Україною 2013 року: що мав на увазі ексміністр

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проводить паралелі між діями грузинської влади та режимом Януковича. Колишній голова української дипломатії застерігає грузинів від втрати свободи та поглинання росією.

Суспільство • 29 листопада, 09:22 • 19585 перегляди

Європарламент не визнає результати виборів в Грузії та вимагає санкцій проти влади - резолюція

Європарламент ухвалив резолюцію, що засуджує парламентські вибори в Грузії 26 жовтня через численні порушення. ЄС вимагає повторних виборів та санкцій проти грузинських посадовців, включаючи прем'єр-міністра.

Новини Світу • 28 листопада, 12:01 • 14940 перегляди

Ексгравець "Манчестер Сіті" став кандидатом у президенти Грузії

Михаїл Кавелашвілі висунутий кандидатом у президенти від правлячої партії "Грузинська мрія". Вперше президента Грузії обиратиме не населення, а Виборча колегія 14 грудня.

Новини Світу • 27 листопада, 10:03 • 16803 перегляди

У Тбілісі протестують проти фальсифікації виборів: що відбувається в центрі міста

В центрі Тбілісі проходить масштабна акція протесту проти результатів парламентських виборів, які опозиція вважає сфальсифікованими. Протестувальники з прапорами ЄС та Грузії вимагають проведення нових виборів.

Новини Світу • 4 листопада, 16:14 • 19897 перегляди

"Грузинська мрія" пригрозила заборонити опозицію в разі перемоги на виборах

Бідзіна Іванішвілі заявив про намір заборонити діяльність опозиції в разі перемоги на парламентських виборах. Він звинуватив опозицію у "військових злочинах" і пообіцяв притягнути їх до відповідальності.

Новини Світу • 23 жовтня, 23:20 • 22982 перегляди

Президентка Грузії обіцяє скасувати проросійські закони у разі перемоги опозиції - ЗМІ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає до активної участі у виборах 26 жовтня. Вона обіцяє відкликати антиєвропейські закони та провести переговори про вступ до ЄС у разі перемоги проєвропейських сил.

Новини Світу • 14 жовтня, 13:12 • 11599 перегляди

Після того, як європейські банки "пограбували" Іванішвілі: мер Тбілісі заявив, що закрив свої закордонні рахунки

Каха Каладзе заявив, що не довіряє європейським банкам після "пограбування" Іванішвілі. Згідно з декларацією, мер Тбілісі вивів кошти з іноземних банків ще минулого року.

Новини Світу • 30 вересня, 18:44 • 24421 перегляди

Президентка Грузії викликає Іванішвілі на відкриті дебати: чому

Саломе Зурабішвілі закликає Бідзіну Іванішвілі пояснити позицію щодо відхилення від прозахідного курсу. Президентка звинувачує владу у виконанні замовлення Іванішвілі та ізоляції країни.

Новини Світу • 5 серпня, 18:57 • 26691 перегляди

Засновник керівної партії Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу

Засновник правлячої партії Грузії Бідзіна Іванішвілі відмовився від зустрічі з помічником держсекретаря США Джеймсом О'Брайеном через те, що його кошти були заморожені швейцарським банком через підозри у російському походженні.

Новини Світу • 14 травня, 07:33 • 21818 перегляди

Прем'єр Грузії заявив, що завтра парламент ухвалить закон про "іноземних агентів"

Прем'єр-міністр Грузії оголосив, що парламент країни завтра ухвалить суперечливий закон про "іноземних агентів", незважаючи на протести, що призведе до ескалації напруженості навколо законодавства, яке критикують як репресивне.

Новини Світу • 13 травня, 17:29 • 27443 перегляди

Облила фарбою ікону із зображенням Сталіна: у Грузії активістку заарештували на 5 діб

Громадська активістка Ната Перадзе була засуджена до 5 діб арешту за те, що облила фарбою ікону в тбіліській церкві Самеба, на якій було зображено зустріч Сталіна з Матроною Московською, хоча ікона була за склом і не постраждала; тепер зображення Сталіна буде знято і замінено.

Суспільство • 2 лютого, 13:44 • 22528 перегляди

Іраклія Кобахідзе офіційно висунули на посаду прем'єр-міністра Грузії

Правляча партія "Грузинська мрія" офіційно висунула Іраклі Кобахідзе на посаду прем'єр-міністра Грузії замість Іраклія Гарібашвілі. Довіру новому прем'єру та його кабінету міністрів парламент висловить наступного тижня.

Новини Світу • 1 лютого, 15:25 • 24551 перегляди

Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єра Грузії. Ім'я його наступника буде офіційно названо 1 лютого

Іраклій Гарібашвілі подав у відставку з посади прем'єр-міністра Грузії, і очікується, що новий прем'єр-міністр буде названий 1 лютого.

Новини Світу • 30 січня, 20:42 • 26385 перегляди

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив про відставку

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі подає у відставку.

Новини Світу • 29 січня, 13:39 • 26591 перегляди