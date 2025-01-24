У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 17898 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 97144 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126299 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124436 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142873 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172201 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219810 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176209 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125400 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144564 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144951 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144316 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138559 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121616 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 10876 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193826 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192051 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323431 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 5370 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 58561 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 87062 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84373 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144951 перегляди
Актуальне
У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

Київ • УНН

 • 23012 перегляди

У п'яти містах Грузії сьогодні відбудуться акції на підтримку в'язнів совісті. Учасники всіх маршів зберуться біля парламенту, такі акції проводитимуться щоп'ятниці.

Під слоганом "Свободу в'язням совісті" о 19:00 у Тбілісі громадяни зберуться на трьох локаціях – площа Марджанішвілі, площа Авлабарі та двір першого корпусу Тбіліського держуніверситету, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Акції солідарності з 19:00 одночасно відбуватимуться у Кутаїсі (у мерії), у Батумі (біля будівлі редакції Batumelebi на вул. Мемеда Абашидзе), Зугдіді (біля будівлі адміністрації району), Телаві (біля мерії).

"На марш зберуться члени сімей, родичі, друзі, сусіди, родичі, колеги, соратники в'язнів совісті, і ми голосно висловимо свій голос незгоди з Іванішвілі та його підлеглим", - йдеться в анонсі акції у Facebook.

У Тбілісі також окремо анонсовано акцію на підтримку Мзії Амаглобелі — директора незалежних видань Netgazeti та Batumelebi, якій загрожує до семи років в'язниці за те, що вона дала ляпас начальникові поліції на акції протесту в Батумі.

Крім того, сьогодні у Тбілісі відбудеться акція кінематографістів – "Кіно у небезпеці". Збір о 17:00 біля старого кіноцентру на Агмашенебелі.

О 18:00 від Будинку юстиції піде марш "За справедливість" – представників юридичної сфери та правозахисників.

Учасники всіх походів до 20:00 зберуться біля будівлі парламенту, на проспекті Руставелі.

Марші солідарності із затриманими тепер відбуватимуться щоп'ятниці.

Додамо

Наразі в ув'язненні залишаються 53 учасники мітингів, яким звинуватили за різними кримінальними статтями.

Протести у Грузії тривають уже 58 днів. Акції розпочалися після того, як уряд оголосив про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

ПАРЄ направила до Грузії місію для оцінки прав людини на тлі політичної кризи: що відомо16.01.25, 17:46 • 30362 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
bidzina-ivanishviliБідзіна Іванішвілі
tbilisiТбілісі
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами