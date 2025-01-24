У Грузії анонсували марші солідарності із затриманими під час протестів

Під слоганом "Свободу в'язням совісті" о 19:00 у Тбілісі громадяни зберуться на трьох локаціях – площа Марджанішвілі, площа Авлабарі та двір першого корпусу Тбіліського держуніверситету, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

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Акції солідарності з 19:00 одночасно відбуватимуться у Кутаїсі (у мерії), у Батумі (біля будівлі редакції Batumelebi на вул. Мемеда Абашидзе), Зугдіді (біля будівлі адміністрації району), Телаві (біля мерії).

"На марш зберуться члени сімей, родичі, друзі, сусіди, родичі, колеги, соратники в'язнів совісті, і ми голосно висловимо свій голос незгоди з Іванішвілі та його підлеглим", - йдеться в анонсі акції у Facebook.

У Тбілісі також окремо анонсовано акцію на підтримку Мзії Амаглобелі — директора незалежних видань Netgazeti та Batumelebi, якій загрожує до семи років в'язниці за те, що вона дала ляпас начальникові поліції на акції протесту в Батумі.

Крім того, сьогодні у Тбілісі відбудеться акція кінематографістів – "Кіно у небезпеці". Збір о 17:00 біля старого кіноцентру на Агмашенебелі.

О 18:00 від Будинку юстиції піде марш "За справедливість" – представників юридичної сфери та правозахисників.

Учасники всіх походів до 20:00 зберуться біля будівлі парламенту, на проспекті Руставелі.

Марші солідарності із затриманими тепер відбуватимуться щоп'ятниці.

Додамо

Наразі в ув'язненні залишаються 53 учасники мітингів, яким звинуватили за різними кримінальними статтями.

Протести у Грузії тривають уже 58 днів. Акції розпочалися після того, як уряд оголосив про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.

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