ПАРЄ направила до Грузії місію для оцінки прав людини на тлі політичної кризи: що відомо

Моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) оцінює виконання Грузією своїх міжнародних зобов'язань на тлі політичної кризи після парламентських виборів та призупинення переговорів щодо вступу до ЄС, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Для встановлення фактів з 14 по 16 січня Тбілісі відвідує місія, яку очолюють співдоповідачі Грузії Клод Керн та Едіт Ештрела. У ПАРЄ наперед наголосили, що це "звичайний моніторинговий візит", а зустрічі з політиками "не слід розглядати як політичну підтримку легітимності".

У середу члени місії провели переговори зі спікером парламенту Шалвою Папуашвілі та ще кількома лідерами "Грузинської мрії". Папуашвілі наполягав, що бойкот парламенту є звичайною тактикою опозиції після кожних виборів. Водночас він заявив, що влада не відмовляється від інтеграції з Євросоюзом і для цього проводить "велику роботу".

Сьогодні співдоповідачі зустрічалися з представниками громадянського суспільства та лідерами опозиції. За словами голови партії "Гірчі" Зураба Джапаридзе, вони говорили про "жорстоку тактику "Грузинської мрії" проти мирних демонстрантів".

"Їх також цікавило, що, зрештою, може виявитися виходом із ситуації. Ми роз'яснили, що лише два пункти – звільнення політв'язнів та проведення нових виборів", – заявив Джапаридзе.

Члени Комітету також відвідали лідера опозиційної партії "За Грузію" Георгія Гахарія. Він продовжує лікування вдома після того, як представники партії влади вилучили його до Батумі.

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Крім того, за даними ЗМІ, представники ПАРЄ вирушили до Глданської в'язниці, де розмовляли з 28-річним актором Андро Чичінадзе та 19-річним активістом Звіадом Цецхладзе. Обидва відбуваються у справі про заворушення під час проєвропейських акцій у Тбілісі. За оцінкою адвоката Торніке Мігінеішвілі, члени делегації добре поінформовані про події в Грузії і "правильно оцінюють найважчу картину", що склалася в країні.

Початок візиту делегації співпав із заявою Генпрокуратури у справі про фальсифікацію парламентських виборів 26 жовтня 2024 року. Слідство повідомило, що на цьому етапі не встановило доказів фальсифікацій.

Коментуючи візит моніторингової місії, лідери "Грузинської мрії" посилалися на цю заяву. Водночас, за їхніми словами, легітимність виборів підтвердила звіт БДІПЛ ОБСЄ, хоча в ньому йшлося, що "численні проблеми негативно вплинули на чесність виборів і підірвали довіру громадськості до процесу".