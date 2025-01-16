ПАСЕ направила в Грузию миссию для оценки прав человека на фоне политического кризиса: что известно

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оценивает выполнение Грузией своих международных обязательств на фоне политического кризиса после парламентских выборов и приостановления переговоров о вступлении в ЕС, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Для установления фактов с 14 по 16 января Тбилиси посещает миссия, которую возглавляют содокладчики Грузии Клод Керн и Эдит Эштрела. В ПАСЕ заранее отметили, что это «обычный мониторинговый визит», а встречи с политиками «не следует рассматривать как политическую поддержку легитимности».

В среду члены миссии провели переговоры со спикером парламента Шалвой Папуашвили и еще несколькими лидерами «Грузинской мечты». Папуашвили настаивал, что бойкот парламента является обычной тактикой оппозиции после каждых выборов. В то же время он заявил, что власть не отказывается от интеграции с Евросоюзом и для этого проводит «большую работу».

Сегодня содокладчики встречались с представителями гражданского общества и лидерами оппозиции. По словам председателя партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, они говорили о «жестокой тактике „Грузинской мечты“ против мирных демонстрантов».

«Их также интересовало, что, в конце концов, может оказаться выходом из ситуации. Мы разъяснили, что только два пункта - освобождение политзаключенных и проведение новых выборов», - заявил Джапаридзе.

Члены Комитета также посетили лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахария. Он продолжает лечение дома после того, как представители партии власти изъяли его в Батуми.

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Кроме того, по данным СМИ, представители ПАСЕ отправились в Глданскую тюрьму, где разговаривали с 28-летним актером Андро Чичинадзе и 19-летним активистом Звиадом Цецхладзе. Оба проходят по делу о беспорядках во время проевропейских акций в Тбилиси. По оценке адвоката Торнике Мигинеишвили, члены делегации хорошо осведомлены о событиях в Грузии и «правильно оценивают тяжелейшую картину», сложившуюся в стране.

Начало визита делегации совпало с заявлением Генпрокуратуры по делу о фальсификации парламентских выборов 26 октября 2024 года. Следствие сообщило, что на этом этапе не установило доказательств фальсификаций.

Комментируя визит мониторинговой миссии, лидеры «Грузинской мечты» ссылались на это заявление. В то же время, по их словам, легитимность выборов подтвердил отчет БДИПЧ ОБСЕ, хотя в нем говорилось, что «многочисленные проблемы негативно повлияли на честность выборов и подорвали доверие общественности к процессу».