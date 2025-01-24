В Грузии анонсировали марши солидарности с задержанными во время протестов
Киев • УНН
В пяти городах Грузии сегодня состоятся акции в поддержку узников совести. Участники всех маршей соберутся возле парламента, такие акции будут проводиться каждую пятницу.
Под слоганом "Свободу узникам совести" в 19:00 в Тбилиси граждане соберутся на трех локациях - площадь Марджанишвили, площадь Авлабари и двор первого корпуса Тбилисского госуниверситета, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Акции солидарности с 19:00 одновременно пройдут в Кутаиси (у мэрии), в Батуми (у здания редакции Batumelebi на ул. Мемеда Абашидзе), Зугдиди (у здания администрации района), Телави (у мэрии).
"На марш соберутся члены семей, родственники, друзья, соседи, родственники, коллеги, соратники узников совести, и мы громко выразим свой голос несогласия с Иванишвили и его подчиненным", - говорится в анонсе акции в Facebook.
В Тбилиси также отдельно анонсирована акция в поддержку Мзии Амаглобели - директора независимых изданий Netgazeti и Batumelebi, которой грозит до семи лет тюрьмы за то, что она дала пощечину начальнику полиции на акции протеста в Батуми.
Кроме того, сегодня в Тбилиси состоится акция кинематографистов - "Кино в опасности". Сбор в 17:00 возле старого киноцентра на Агмашенебели.
В 18:00 от Дома юстиции пойдет марш "За справедливость" - представителей юридической сферы и правозащитников.
Участники всех походов до 20:00 соберутся возле здания парламента, на проспекте Руставели.
Марши солидарности с задержанными теперь будут проходить каждую пятницу.
Добавим
Сейчас в заключении остаются 53 участника митингов, которым предъявили обвинения по различным уголовным статьям.
Протесты в Грузии продолжаются уже 58 дней. Акции начались после того, как правительство объявило о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.
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