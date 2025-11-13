Рішення про повернення третього президента Грузії Михайла Саакашвілі у в'язницю з клініки покликане вплинути на США, які запровадили санкції проти мільярдера-засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Про це заявила голова партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава на брифінгу, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

Це відчайдушна спроба Іванішвілі привернути увагу Заходу та, зокрема, США. Пам'ятайте, у Конгресі США Бідзіна Іванішвілі обговорювався як неспроможний, невмілий диктатор. І зараз, консолідуючи диктатуру, Іванішвілі намагається довести Заходу, що в Грузії встановилася диктатура, що він сам став диктатором, і як диктатор, як і раніше, здатний вести переговори із Заходом та США