У партії Саакашвілі заявили, що влада Грузії хоче використовувати їх лідера для торгу щодо санкцій зі США

Рішення про повернення Михайла Саакашвілі до в'язниці з клініки покликане вплинути на США, які запровадили санкції проти мільярдера Бідзіна Іванішвілі. Голова партії Саакашвілі вважає це відчайдушною спробою Іванішвілі привернути увагу Заходу.
Рішення про повернення третього президента Грузії Михайла Саакашвілі у в'язницю з клініки покликане вплинути на США, які запровадили санкції проти мільярдера-засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі. Про це заявила голова партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" Тіна Бокучава на брифінгу, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".
Це відчайдушна спроба Іванішвілі привернути увагу Заходу та, зокрема, США. Пам'ятайте, у Конгресі США Бідзіна Іванішвілі обговорювався як неспроможний, невмілий диктатор. І зараз, консолідуючи диктатуру, Іванішвілі намагається довести Заходу, що в Грузії встановилася диктатура, що він сам став диктатором, і як диктатор, як і раніше, здатний вести переговори із Заходом та США
На її думку, Іванішвілі бажає обрати "ту ж переговорну позицію із Заходом", що й білоруський диктатор олександр лукашенко, який використав власних політв'язнів для торгу з адміністрацією Дональда Трампа щодо санкцій.
Водночас Бокучава нагадала, що "навіть через 13 років після мирної передачі влади" Саакашвілі залишається "головним суперником та політичним ворогом Іванішвілі", а також "ворогом номер один володимира путіна".
На ці відчайдушні кроки, на консолідацію диктатури, нашою відповіддю має бути боротьба, ще більша стійкість, єдність і глибша консолідація – боротьба за нашу країну, за перемогу країни, за правду, яка на нашому боці, за мир, який потрібен нашій країні та нашим сім'ям, за звільнення за повернення цієї країни на шлях євроатлантичної інтеграції
Саакашвілі перебував у клініці з 12 травня 2022 року. Учора Міністерство юстиції Грузії повідомило, що його перевели до руставської в'язниці, оскільки стан здоров'я задовільне та стаціонарне лікування більше не потрібне. Міністр охорони здоров'я Михайло Сарджвеладзе назвав повернення Саакашвілі "логічним і правильним рішенням": "Людина, яка не має проблем зі здоров'ям і має термін покарання, так, має перебувати у в'язниці, як і решта в'язнів".
Мати експрезидента Гіулі Аласанія стверджує, що востаннє Саакашвілі проводили медичне обстеження понад місяць. Безпосередньо перед випискою жодних аналізів не здавав.
Повернення Саакашвілі у в'язницю сталося невдовзі після порушення кримінальної справи проти нього та ще кількох опозиціонерів за саботаж та заклики до повалення влади. Одночасно правляча партія "Грузинська мрія" подала позов до Конституційного суду, вимагаючи заборони "Національного руху" та ще двох опозиційних партій.