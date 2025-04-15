Міхеїл Саакашвілі

В Україні відкинули вимоги Грузії про видачу чиновників часів Саакашвілі і запропонували свій план "нормалізації відносин"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував план "нормалізації відносин" з Грузією, який включає звільнення Міхеїла Саакашвілі з в'язниці, припинення прямого авіасполучення Грузії з росією та запобігання ухиленню росії від санкцій, у відповідь на вимоги Грузії видати колишніх грузинських чиновників часів президентства Саакашвілі, які зараз обіймають посади в Україні.