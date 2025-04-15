Міхеїл Саакашвілі

Суд у Грузії визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,6 років в'язниці. Загальний строк ув'язнення Саакашвілі становить 12,5 років.
Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.
Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав збільшити масштаб вуличних акцій протесту для отримання підтримки Заходу. Опозиція не визнає результати парламентських виборів, де "Грузинська мрія" отримала 54% голосів.
У Тбілісі проходить громадянський протестний марш, організований соціальною платформою დაიტოვე. Учасники вимагають визнати недійсними результати парламентських виборів від 26 жовтня і провести нове голосування.
У Грузії банк заарештував рахунки опозиційного політика Гігі Угулави через несплату штрафу за безквитковий проїзд в автобусі. За кілька годин арешт рахунків було знято.
Партія "Національний рух" вимагає розслідувати акредитацію російського пропагандиста Малькевича на парламентських виборах у Грузії. Малькевич перебуває під санкціями і в міжнародному розшуку.
Ув'язнений Михайло Саакашвілі закликав президента Грузії Саломе Зурабішвілі розглянути його помилування. Звернення пов'язане з останніми подіями в Грузії та черговою порцією погроз із рф.
Ув'язнений експрезидент Грузії Саакашвілі закликав до безперервних протестів через фальсифікацію парламентських виборів. Опозиція вже провела мітинг з вимогою міжнародної перевірки результатів голосування.
«Коаліція за зміни» і “Єдність - Національний рух” відмовилися від парламентських мандатів, заявивши про фальсифікацію виборів.
Прокуратура Грузії заявила про можливу причетність експрезидента Саакашвілі до замаху на опозиціонера Таргамадзе у 2016 році. Нові обставини встановлено на підставі свідчень обвинуваченого Давида Хечуашвілі.
Партія "Грузинська мрія" звинувачує опозиційний "Єдиний Нацрух" та Саакашвілі у провокуванні війни з росією у 2008 році. Партія обіцяє притягнути опонентів до відповідальності після виборів.
Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді ув'язнення для експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Адвокати назвали це рішення абсурдним і політично вмотивованим, враховуючи, що Саакашвілі вже перебуває в ув'язненні.
Адвокати колишнього президента Грузії Саакашвілі оскаржать рішення Європейського суду з прав людини про відхилення його скарги на політичне переслідування та несправедливе розслідування, стверджуючи, що він був неправомірно засуджений за використання своїх президентських повноважень щодо помилування.
Європейський суд з прав людини постановив, що в кримінальному провадженні проти Міхеїла Саакашвілі в Грузії не було порушення його прав, визнавши звинувачення обґрунтованими, а судовий розгляд справедливим.
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє про політичні переслідування у кримінальних справах проти нього, стверджуючи про порушення його права на захист і неупередженість суддів, звертаючись до Європейського суду з прав людини.
Протестувальники проти закону "про іноагентів" вночі збудували барикади після того, як поліція спробувала їх розігнати, а лідер опозиції Леван Хабейшвілі заявив, що був жорстоко побитий силовиками.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував план "нормалізації відносин" з Грузією, який включає звільнення Міхеїла Саакашвілі з в'язниці, припинення прямого авіасполучення Грузії з росією та запобігання ухиленню росії від санкцій, у відповідь на вимоги Грузії видати колишніх грузинських чиновників часів президентства Саакашвілі, які зараз обіймають посади в Україні.
Грузія вимагає від України видати колишніх грузинських чиновників, засуджених за злочини, які нині обіймають високі посади в українській владі, посилаючись на те, що це суперечить традиційній дружбі між двома країнами.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що рішення про помилування ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі є виключно її моральною відповідальністю.
Найбільша опозиційна партія Грузії розпочала збір підписів під зверненням до президента з вимогою звільнити колишнього президента Михайла Саакашвілі з в'язниці.
росія оголосила в розшук близько 100 грузинів, які воювали або воюють на боці України.
Лікарі встановили, що хоча стан здоров'я і вага Міхеїла Саакашвілі у в'язниці покращилися, його неврологічний стан і когнітивні порушення не змінилися.
Переведення Саакашвілі у в'язницю сьогодні зажадала партія експрем'єра Гахарія "За Грузію".