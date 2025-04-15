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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22654 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194414 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77113 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Міхеїл Саакашвілі

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Саакашвілі засудили ще до 4,5 років в'язниці за незаконний перетин кордону

Суд у Грузії визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону та засудив до 4,6 років в'язниці. Загальний строк ув'язнення Саакашвілі становить 12,5 років.

Новини Світу • 17 березня, 08:38 • 82222 перегляди

Саакашвілі отримав 9 років в'язниці у справі про розтрату бюджету

Михайла Саакашвілі засудили до дев’яти років позбавлення волі у «справі про піджаки». Його визнали винним у розтраті 9 млн ларі з держбюджету на особисті цілі.

Політика • 12 березня, 07:19 • 19534 перегляди

Саакашвілі закликав збільшити масштаб вуличних акцій у Грузії

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі закликав збільшити масштаб вуличних акцій протесту для отримання підтримки Заходу. Опозиція не визнає результати парламентських виборів, де "Грузинська мрія" отримала 54% голосів.

Новини Світу • 13 листопада, 18:01 • 31359 перегляди

У Грузії тривають акції протесту проти результатів парламентських виборів

У Тбілісі проходить громадянський протестний марш, організований соціальною платформою დაიტოვე. Учасники вимагають визнати недійсними результати парламентських виборів від 26 жовтня і провести нове голосування.

Новини Світу • 10 листопада, 17:34 • 33413 перегляди

Колишньому меру Тбілісі заблокували рахунок через поїздку в автобусі "зайцем"

У Грузії банк заарештував рахунки опозиційного політика Гігі Угулави через несплату штрафу за безквитковий проїзд в автобусі. За кілька годин арешт рахунків було знято.

Новини Світу • 4 листопада, 17:06 • 30189 перегляди

У Грузії опозиція вимагає розслідувати приїзд російського пропагандиста на вибори

Партія "Національний рух" вимагає розслідувати акредитацію російського пропагандиста Малькевича на парламентських виборах у Грузії. Малькевич перебуває під санкціями і в міжнародному розшуку.

Новини Світу • 2 листопада, 14:59 • 33275 перегляди

Саакашвілі закликав Зурабішвілі подумати про його помилування на тлі подій в Грузії

Ув'язнений Михайло Саакашвілі закликав президента Грузії Саломе Зурабішвілі розглянути його помилування. Звернення пов'язане з останніми подіями в Грузії та черговою порцією погроз із рф.

Новини Світу • 31 жовтня, 20:15 • 30564 перегляди

Саакашвілі закликає до "безперервних протестів" у Грузії

Ув'язнений експрезидент Грузії Саакашвілі закликав до безперервних протестів через фальсифікацію парламентських виборів. Опозиція вже провела мітинг з вимогою міжнародної перевірки результатів голосування.

Новини Світу • 29 жовтня, 14:30 • 22702 перегляди

Грузинська опозиція відмовляється від парламентських мандатів

«Коаліція за зміни» і “Єдність - Національний рух” відмовилися від парламентських мандатів, заявивши про фальсифікацію виборів.

Новини Світу • 27 жовтня, 16:52 • 25389 перегляди

Прокуратура Грузії підозрює Саакашвілі у причетності до замаху на опозиціонера у 2016 році

Прокуратура Грузії заявила про можливу причетність експрезидента Саакашвілі до замаху на опозиціонера Таргамадзе у 2016 році. Нові обставини встановлено на підставі свідчень обвинуваченого Давида Хечуашвілі.

Кримінал та НП • 11 жовтня, 15:50 • 24260 перегляди

У правлячій партії Грузії натякнули на відповідальність Саакашвілі за серпневу війну 2008 року

Партія "Грузинська мрія" звинувачує опозиційний "Єдиний Нацрух" та Саакашвілі у провокуванні війни з росією у 2008 році. Партія обіцяє притягнути опонентів до відповідальності після виборів.

Новини Світу • 13 серпня, 17:11 • 30910 перегляди

У Грузії суд обрав ув'язнення як запобіжний захід для Саакашвілі. Адвокати заявляють про "правовий абсурд"

Тбіліський міський суд обрав запобіжний захід у вигляді ув'язнення для експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі. Адвокати назвали це рішення абсурдним і політично вмотивованим, враховуючи, що Саакашвілі вже перебуває в ув'язненні.

Новини Світу • 2 серпня, 16:44 • 33194 перегляди

Адвокати оскаржать рішення ЄСПЛ у справі Саакашвілі

Адвокати колишнього президента Грузії Саакашвілі оскаржать рішення Європейського суду з прав людини про відхилення його скарги на політичне переслідування та несправедливе розслідування, стверджуючи, що він був неправомірно засуджений за використання своїх президентських повноважень щодо помилування.

Політика • 23 травня, 17:00 • 33392 перегляди

Саакашвілі програв у Європейському суді справу про порушення його прав Грузією

Європейський суд з прав людини постановив, що в кримінальному провадженні проти Міхеїла Саакашвілі в Грузії не було порушення його прав, визнавши звинувачення обґрунтованими, а судовий розгляд справедливим.

Новини Світу • 23 травня, 09:50 • 32899 перегляди

ЄСПЛ завтра ухвалить рішення у справі "Саакашвілі проти Грузії"

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявляє про політичні переслідування у кримінальних справах проти нього, стверджуючи про порушення його права на захист і неупередженість суддів, звертаючись до Європейського суду з прав людини.

Новини Світу • 22 травня, 19:07 • 60099 перегляди

Сутички в Тбілісі: активісти вночі будували барикади, лідер опозиційної партії заявив про побиття поліцією

Протестувальники проти закону "про іноагентів" вночі збудували барикади після того, як поліція спробувала їх розігнати, а лідер опозиції Леван Хабейшвілі заявив, що був жорстоко побитий силовиками.

Новини Світу • 1 травня, 06:11 • 32620 перегляди

В Україні відкинули вимоги Грузії про видачу чиновників часів Саакашвілі і запропонували свій план "нормалізації відносин"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував план "нормалізації відносин" з Грузією, який включає звільнення Міхеїла Саакашвілі з в'язниці, припинення прямого авіасполучення Грузії з росією та запобігання ухиленню росії від санкцій, у відповідь на вимоги Грузії видати колишніх грузинських чиновників часів президентства Саакашвілі, які зараз обіймають посади в Україні.

Політика • 11 березня, 19:33 • 40420 перегляди

Грузія вимагає від України видачі урядовців Саакашвілі: про кого мова

Грузія вимагає від України видати колишніх грузинських чиновників, засуджених за злочини, які нині обіймають високі посади в українській владі, посилаючись на те, що це суперечить традиційній дружбі між двома країнами.

Політика • 11 березня, 17:05 • 42692 перегляди

Президентка Грузії прокоментувала можливе помилування Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що рішення про помилування ув'язненого експрезидента Міхеїла Саакашвілі є виключно її моральною відповідальністю.

Новини Світу • 29 лютого, 09:46 • 38110 перегляди

Опозиція почала збір підписів за звільнення Саакашвілі під зверненням до президента Грузії

Найбільша опозиційна партія Грузії розпочала збір підписів під зверненням до президента з вимогою звільнити колишнього президента Михайла Саакашвілі з в'язниці.

Політика • 16 лютого, 19:01 • 37906 перегляди

У рф оголосили в розшук близько 100 грузинів за допомогу Україні у війні

росія оголосила в розшук близько 100 грузинів, які воювали або воюють на боці України.

Війна • 14 лютого, 15:30 • 34648 перегляди

Стан здоров'я Саакашвілі покращився, а неврологічний стан не змінився – висновок лікарів

Лікарі встановили, що хоча стан здоров'я і вага Міхеїла Саакашвілі у в'язниці покращилися, його неврологічний стан і когнітивні порушення не змінилися.

Новини Світу • 5 лютого, 11:17 • 33827 перегляди

У правлячій партії Грузії знову заговорили про переведення Саакашвілі до в'язниці

Переведення Саакашвілі у в'язницю сьогодні зажадала партія експрем'єра Гахарія "За Грузію".

Політика • 21 грудня, 17:25 • 38197 перегляди