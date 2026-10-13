Адвокат Євген Грушовець увійшов до Конкурсної комісії з відбору до САП
Київ • УНН
Адвокат Євген Грушовець став членом комісії з добору керівників САП. Його кандидатуру внесла Рада прокурорів після відставки Олексія Шевчука.
12 жовтня 2026 року виконувач обов’язків Генерального прокурора Антон Ковальський підписав наказ про визначення Євгена Грушовця членом Конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на вакантні адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Генпрокурора.
9 жовтня 2026 року Рада прокурорів України ухвалила рішення про внесення виконувачу обов’язків Генерального прокурора кандидатури Євгена Грушовця до складу Конкурсної комісії.
"Необхідність визначення нового члена комісії виникла після дострокового припинення повноважень одного із членів комісії. Відповідний наказ було видано 4 вересня 2026 року на підставі пропозиції Конкурсної комісії (йдеться про дострокове припинення повноважень члена комісії, адвоката Олексія Шевчука - ред.)", - повідомили в ОГП.
Після цього Рада прокурорів України оголосила відбір кандидата, визначила порядок подання документів та за результатами відбору внесла кандидатуру Євгена Грушовця.
Довідково
Євген Грушовець - адвокат, який спеціалізується на практиках кримінального та антикорупційного права.
Серед його клієнтів – колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, народний депутат ВР Сергій Пашинський, щодо якого Вищий антикорупційний суд нещодавно затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків голови Адміністрації Президента у справі про арештовані нафтопродукти. За умовами угоди, 1,1 млрд грн спрямують до державного бюджету та на потреби Сил оборони України.
Окрім того, у публічній біографії Грушовця зазначається, що він брав участь у захисті України після лютого 2022 року, зокрема, був залучений до операції зі звільнення острова Зміїний.
Також, як правозахисник, представляє інтереси родин загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані у 2020 році, представництво інтересів постраждалих в масштабній фінансовій піраміді "B2B Jewelry".
В ОГП розповіли, як формувалася Конкурсна комісія з відбору керівництва САП та коли вона запрацює29.01.26, 14:10 • 3399 переглядiв