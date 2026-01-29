В ОГП розповіли, як формувалася Конкурсна комісія з відбору керівництва САП та коли вона запрацює

В Офісі Генерального прокурора роз’яснили, як формувалася Конкурсна комісія, яка здійснює відбір кандидатів на адміністративні посади в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, та в межах яких повноважень в цьому процесі діяли органи прокуратури, пише УНН з посиланням на повідомлення ОГП.

Як розпочався відбір

В ОГП нагадали, що 28 листопада 2025 року Рада прокурорів України офіційно оголосила початок відбору осіб до складу Конкурсної комісії.

Оголошення було відкритим і оприлюдненим на офіційному сайті Ради прокурорів.

Напередодні, 27 листопада 2025 року, Рада прокурорів України затвердила детальні рекомендації для кандидатів. У них чітко визначалося:

хто може бути членом Конкурсної комісії;

хто не має на це права;

перелік необхідних документів;

строки їх подання.

Уся ця інформація була відкритою та доступною для всіх зацікавлених осіб.

Хто подав документи

У визначений законом строк документи подали чотири особи: три працівники органів прокуратури та один адвокат.

"Інших заяв чи кандидатур не надходило. Жоден громадський діяч, експерт не подав документи для участі у відборі", - повідомили в ОГП.

Рішення Ради прокурорів України

9 грудня 2025 року Рада прокурорів України розглянула подані документи та запропонувала Генеральному прокурору включити до складу Конкурсної комісії трьох працівників органів прокуратури.

В ОГП повідомили, що згодом один із цих кандидатів добровільно відмовився від участі, подавши відповідну заяву.

"У зв’язку з цим 18 грудня 2025 року Рада прокурорів України повідомила Генерального прокурора, що може запропонувати лише двох кандидатів, а цього недостатньо для формування повноцінної Конкурсної комісії", - йдеться у повідомленні ОГП.

Чому Генеральний прокурор визначив третього члена Комісії

Закон зобов’язує забезпечити формування Конкурсної комісії у визначені строки.

У ситуації, коли запропонованих кандидатів недостатньо, Генеральний прокурор має обов’язок забезпечити можливість роботи Комісії, щоб конкурс не був зірваний.

"Оскільки інших кандидатів не існувало, Генеральний прокурор визначив членом Конкурсної комісії адвоката Олексія Шевчука – четвертого учасника, який брав участь у відборі.

При цьому закон не передбачає окремої процедури оцінки доброчесності членів Конкурсної комісії та не встановлює іншого порядку їх визначення у разі нестачі кандидатів, ніж той, який був застосований", - наголошується у повідомленні ОГП.

Чи може Генеральний прокурор змінити склад Конкурсної комісії

Закон чітко визначає, що Генеральний прокурор не має повноважень довільно змінювати склад Конкурсної комісії.

Повноваження члена Конкурсної комісії можуть бути припинені достроково виключно у шести випадках:

подання особою заяви про вихід;

неможливість участі у роботі комісії через стан здоров’я понад один місяць;

внесення відповідної пропозиції самою Конкурсною комісією у випадках, передбачених її регламентом;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

визнання особи недієздатною або безвісно відсутньою;

смерть.

В повідомленні ОГП наголошується, що лише за наявності однієї з цих підстав Генеральний прокурор має право ухвалювати рішення про заміну члена Конкурсної комісії. Станом на сьогодні таких підстав немає.

Коли Конкурсна комісія зможе розпочати роботу

Конкурсна комісія може працювати лише після формування повного складу, наголошують в ОГП.

Наразі Комісія ще не є повноважною, оскільки не визначено трьох кандидатів від міжнародних та іноземних організацій, які мають бути запропоновані відповідно до рішення Кабінету міністрів України.

Додамо

В ОГП також наголосили, "що у публічному просторі можуть існувати різні оцінки професійної діяльності або репутації окремих осіб. Водночас рішення про формування складу Конкурсної комісії ухвалюється виключно на підставі вимог закону, а не публічних оцінок чи медійних інтерпретацій".

