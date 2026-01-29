$42.770.19
В ОГП рассказали, как формировалась Конкурсная комиссия по отбору руководства САП и когда она заработает

Киев • УНН

 • 1188 просмотра

Офис Генерального прокурора объяснил процесс формирования Конкурсной комиссии для отбора кандидатов на административные должности в САП. Было подано четыре кандидатуры, из которых Генпрокурор выбрал третьего члена из-за нехватки кандидатов.

В ОГП рассказали, как формировалась Конкурсная комиссия по отбору руководства САП и когда она заработает

В Офисе Генерального прокурора разъяснили, как формировалась Конкурсная комиссия, осуществляющая отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, и в пределах каких полномочий в этом процессе действовали органы прокуратуры, пишет УНН со ссылкой на сообщение ОГП.

Как начался отбор

В ОГП напомнили, что 28 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины официально объявил начало отбора лиц в состав Конкурсной комиссии.

Объявление было открытым и обнародованным на официальном сайте Совета прокуроров.

Накануне, 27 ноября 2025 года, Совет прокуроров Украины утвердил подробные рекомендации для кандидатов. В них четко определялось:

  • кто может быть членом Конкурсной комиссии;
    • кто не имеет на это права;
      • перечень необходимых документов;
        • сроки их подачи.

          Вся эта информация была открытой и доступной для всех заинтересованных лиц.

          Кто подал документы

          В определенный законом срок документы подали четыре человека: три работника органов прокуратуры и один адвокат.

          "Других заявлений или кандидатур не поступало. Ни один общественный деятель, эксперт не подал документы для участия в отборе", - сообщили в ОГП.

          Решение Совета прокуроров Украины

          9 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины рассмотрел поданные документы и предложил Генеральному прокурору включить в состав Конкурсной комиссии трех работников органов прокуратуры.

          В ОГП сообщили, что впоследствии один из этих кандидатов добровольно отказался от участия, подав соответствующее заявление.

          "В связи с этим 18 декабря 2025 года Совет прокуроров Украины сообщил Генеральному прокурору, что может предложить только двух кандидатов, а этого недостаточно для формирования полноценной Конкурсной комиссии", - говорится в сообщении ОГП.

          Почему Генеральный прокурор определил третьего члена Комиссии

          Закон обязывает обеспечить формирование Конкурсной комиссии в определенные сроки.

          В ситуации, когда предложенных кандидатов недостаточно, Генеральный прокурор обязан обеспечить возможность работы Комиссии, чтобы конкурс не был сорван.

          "Поскольку других кандидатов не существовало, Генеральный прокурор определил членом Конкурсной комиссии адвоката Алексея Шевчука – четвертого участника, который принимал участие в отборе.

          При этом закон не предусматривает отдельной процедуры оценки добропорядочности членов Конкурсной комиссии и не устанавливает иного порядка их определения в случае нехватки кандидатов, чем тот, который был применен", - отмечается в сообщении ОГП.

          Национальная ассоциация адвокатов призвала исключить внешнее давление на работу комиссии по избранию заместителя руководителя САП

          Может ли Генеральный прокурор изменить состав Конкурсной комиссии

          Закон четко определяет, что Генеральный прокурор не имеет полномочий произвольно изменять состав Конкурсной комиссии.

          Полномочия члена Конкурсной комиссии могут быть прекращены досрочно исключительно в шести случаях:

          • подача лицом заявления о выходе;
            • невозможность участия в работе комиссии по состоянию здоровья более одного месяца;
              • внесение соответствующего предложения самой Конкурсной комиссией в случаях, предусмотренных ее регламентом;
                • вступление в законную силу обвинительного приговора суда;
                  • признание лица недееспособным или безвестно отсутствующим;
                    • смерть.

                      В сообщении ОГП отмечается, что только при наличии одного из этих оснований Генеральный прокурор имеет право принимать решение о замене члена Конкурсной комиссии. По состоянию на сегодня таких оснований нет.

                      Когда Конкурсная комиссия сможет начать работу

                      Конкурсная комиссия может работать только после формирования полного состава, отмечают в ОГП.

                      Сейчас Комиссия еще не является полномочной, поскольку не определены три кандидата от международных и иностранных организаций, которые должны быть предложены в соответствии с решением Кабинета министров Украины.

                      Добавим

                      В ОГП также подчеркнули, "что в публичном пространстве могут существовать различные оценки профессиональной деятельности или репутации отдельных лиц. В то же время решение о формировании состава Конкурсной комиссии принимается исключительно на основании требований закона, а не публичных оценок или медийных интерпретаций".

                      Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам поддержала избрание адвоката Шевчука в конкурсную комиссию по избранию заместителя руководителя САП

                      Лилия Подоляк

                      Политика
                      Кабинет Министров Украины
                      Специализированная антикоррупционная прокуратура
                      Генеральный прокурор Украины
                      Украина