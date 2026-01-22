$43.180.08
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 13250 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 7428 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 10937 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 14350 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
22 января, 07:01 • 19952 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 26875 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41490 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39822 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 66503 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам поддержала избрание адвоката Шевчука в конкурсную комиссию по избранию заместителя руководителя САП

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам (ICBA) приветствовала включение адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии по избранию заместителя руководителя САП. ICBA считает это важной гарантией прозрачности и общественного доверия к конкурсным процедурам.

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам поддержала избрание адвоката Шевчука в конкурсную комиссию по избранию заместителя руководителя САП

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам (ICBA) приветствовала включение адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии по избранию заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет УНН со ссылкой на заявление организации. 

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам (ICBA) выразила свои поздравления украинскому юридическому профессиональному сообществу в связи с включением Алексея Шевчука, представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), в состав конкурсной комиссии, ответственной за выбор заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 

- говорится в заявлении. 

ICBA отметила, что участие представителя украинской адвокатуры в такой комиссии является важной гарантией институционального баланса, прозрачности и общественного доверия к честности конкурсных процедур назначения в рамках антикоррупционной системы. По мнению Ассоциации, решения, формирующие высшее руководство в ключевых прокурорских учреждениях, должны быть обоснованы широким, профессиональным представительством и четким обязательством относительно надлежащей правовой процедуры.

ICBA также подчеркнула, что решение Генерального прокурора включить представителя НААУ в соответствующую комиссию является рассудительным и соответствует стандартам демократического управления. 

Обеспечение надлежащего представительства всех ключевых правовых учреждений и профессиональных организаций помогает защитить независимость процессов отбора, уменьшает риск ненадлежащего влияния и поддерживает беспристрастные результаты, основанные на заслугах 

- считают в ICBA. 

В Ассоциации подчеркнули, что содержательное привлечение профессионального юридического сообщества усиливает подотчетность и укрепляет основы верховенства права, необходимые для эффективного функционирования САП и более широкой антикоррупционной архитектуры Украины.

Напомним 

Адвокат Алексей Шевчук отверг информацию о том, что его назначение в состав комиссии по избранию заместителя руководителя САП произошло вне соответствующего конкурсного отбора. 

Сообщаю, что я как представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины и адвокат прошел конкурсный отбор в Совете прокуроров Украины и был избран и рекомендован на должность одного из членов конкурсной комиссии, которая должна осуществлять отбор заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры 

- сообщил Шевчук. 

Добавим 

27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины (СПУ) объявил о начале формирования Конкурсной комиссии, которая проведет открытый конкурс на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Все желающие могли подать свои кандидатуры до 4 декабря. После отбора кандидатов в члены комиссии их список передается Советом прокуроров на утверждение Генеральному прокурору.

Евгений Царенко

ОбществоПолитика
Украина