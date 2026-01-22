Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам поддержала избрание адвоката Шевчука в конкурсную комиссию по избранию заместителя руководителя САП

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам (ICBA) приветствовала включение адвоката Алексея Шевчука в состав комиссии по избранию заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет УНН со ссылкой на заявление организации.

Международная ассоциация адвокатов по уголовным делам (ICBA) выразила свои поздравления украинскому юридическому профессиональному сообществу в связи с включением Алексея Шевчука, представителя Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ), в состав конкурсной комиссии, ответственной за выбор заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - говорится в заявлении.

ICBA отметила, что участие представителя украинской адвокатуры в такой комиссии является важной гарантией институционального баланса, прозрачности и общественного доверия к честности конкурсных процедур назначения в рамках антикоррупционной системы. По мнению Ассоциации, решения, формирующие высшее руководство в ключевых прокурорских учреждениях, должны быть обоснованы широким, профессиональным представительством и четким обязательством относительно надлежащей правовой процедуры.

ICBA также подчеркнула, что решение Генерального прокурора включить представителя НААУ в соответствующую комиссию является рассудительным и соответствует стандартам демократического управления.

Обеспечение надлежащего представительства всех ключевых правовых учреждений и профессиональных организаций помогает защитить независимость процессов отбора, уменьшает риск ненадлежащего влияния и поддерживает беспристрастные результаты, основанные на заслугах - считают в ICBA.

В Ассоциации подчеркнули, что содержательное привлечение профессионального юридического сообщества усиливает подотчетность и укрепляет основы верховенства права, необходимые для эффективного функционирования САП и более широкой антикоррупционной архитектуры Украины.

Напомним

Адвокат Алексей Шевчук отверг информацию о том, что его назначение в состав комиссии по избранию заместителя руководителя САП произошло вне соответствующего конкурсного отбора.

Сообщаю, что я как представитель Национальной ассоциации адвокатов Украины и адвокат прошел конкурсный отбор в Совете прокуроров Украины и был избран и рекомендован на должность одного из членов конкурсной комиссии, которая должна осуществлять отбор заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры - сообщил Шевчук.

Добавим

27 ноября 2025 года Совет прокуроров Украины (СПУ) объявил о начале формирования Конкурсной комиссии, которая проведет открытый конкурс на должность заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Все желающие могли подать свои кандидатуры до 4 декабря. После отбора кандидатов в члены комиссии их список передается Советом прокуроров на утверждение Генеральному прокурору.