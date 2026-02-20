Трамп поручил рассекретить правительственные документы о внеземной жизни и НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручает федеральным ведомствам опубликовать правительственные документы, в которых обсуждается внеземная жизнь, необъяснимые воздушные явления и неопознанные летающие объекты, пишет УНН.

Детали

"Учитывая огромный интерес, я поручу главе Пентагона и другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (UAP) и неопознанных летающих объектов (UFO (НЛО)), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами", - написал Трамп в сообщении на Truth Social в четверг вечером.

Как отмечает Bloomberg, ранее в четверг Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму в разглашении секретной информации, когда обсуждал идею внеземной жизни во время недавнего выступления в подкасте.

"Он разгласил секретную информацию, он не должен был этого делать", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Президент США высказал предположение, что сможет "вытащить" Обаму из беды, рассекретив соответствующую информацию.

В начале этого месяца в интервью либеральному комментатору Брайану Тайлеру Коэну Обама заявил, что инопланетяне "реальны", хотя и добавил, что сам их не видел, "и их не держат в Зоне 51". Бывший президент США позже уточнил, что не имел в виду никаких особых знаний.

В 2021 году разведывательное сообщество США опубликовало доклад, в котором подробно описывалось, что известно о неизвестных летающих объектах, замеченных военными пилотами за последние несколько десятилетий. В рассекреченном докладе содержалось мало окончательных ответов и не упоминались теории о том, что инопланетяне могли быть причастны к этому, но говорилось, что правительство хочет серьезнее относиться к сообщениям о таких случаях.

В том же году Пентагон опубликовал видео, на которых американские военные пилоты отслеживают неизвестные летающие объекты, которые вращались или быстро меняли направление в воздухе.

Стремление Трампа сосредоточиться на проблеме инопланетян происходит в начале напряженного года промежуточных выборов, когда общественность уделяет большое внимание информации, раскрытой в документах, связанных с опозоренным финансистом Джеффри Эпштейном - во многих из которых Трамп упоминается по имени - а также вопросы доступности жилья, которое негативно сказалось на его рейтингах популярности.

Республиканцы имеют нелегкую борьбу за сохранение большинства в Конгрессе, на фоне того, как опросы показывают, что избиратели разочаровались в подходе президента США к управлению экономикой и стоимостью жизни.

Ранее в четверг в Джорджии Трамп заявил о своей победе в вопросе доступности жилья, сигнализируя о нежелании принять идею о растущих экономических проблемах, на фоне того, как он начинает кампанию в поддержку кандидатов от Республиканской партии по всей стране.

Трамп, пишет Bloomberg, неоднократно критиковался со стороны демократов за разглашение секретной информации и был обвинен по федеральным обвинениям в умышленном хранении секретных документов Министерства обороны США после своего первого срока. Впоследствии это дело было прекращено после ее переизбрания в 2024 году.

