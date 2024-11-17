Более 700 сообщений об НЛО: рассекречен отчет Пентагона

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Офис Пентагона по НЛО получил 757 сообщений о неустановленных аномальных явлениях в 2023 году. Около 300 случаев уже объяснено, но сотни других все еще расследуются.

Офис Пентагона по НЛО (AARO) в 2023 году получил 757 сообщений о неустановленных аномальных явлениях (UAP). Некоторые из важных наблюдений до сих пор остаются без объяснений. Об этом информирует издание The Hill, передает УНН.

Детали

В период между 1 мая 2023 года и 1 июня 2024 года специальное агентство Министерства обороны США получило 757 сообщений о неопознанных аномальных явлениях (ранее - неопознанные летающие объекты). Об этом говорится в отчете Управления по устранению аномалий во всех доменах (пространственных областях) - AARO, который рассекретили 14 ноября этого года.

Исследователи нашли объяснение почти 300 инцидентов. Во многих из них неизвестные объекты оказались воздушными слоями, птицами, самолетами или спутниками, тогда как еще сотни - стоят в очереди на проверку. Хотя в целом ведомство расследует 1652 случая, офис отметил в отчете, что "не обнаружил никаких доказательств инопланетных существ, активности или технологий".

Определенно есть аномалии, но мы не смогли установить связь с внеземным,

- сказал Джон Кослоски, директор AARO.

Отчет обнародовали лишь на следующий день после того, как подкомитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США заслушал свидетелей, которые утверждали, что правительство страны скрывает доказательства внеземных технологий.

В частности, бывший руководитель ныне несуществующей Программы расширенной аэрокосмической идентификации угроз Луис Элизондо заявил, что правительство якобы стремится скрыть факт существования внеземной жизни.

Чрезмерная секретность привела к серьезным преступлениям против лояльных государственных служащих, военного персонала и общественности - и все это для того, чтобы скрыть факт, что мы не одни в космосе,

- заявил Луис Элизондо.

Издание отмечает, что в последнее время наблюдались случаи появления НЛО вблизи важных военных объектов США, в частности десятки в декабре 2023 года на базе ВВС в Лэнгли. Позже в Пентагоне заявили, что эти UAP были неизвестными беспилотниками.

Директор AARO заявил, что ведомству ничего не известно о передовых возможностях иностранного противника или прорывных аэрокосмических технологиях.

Напомним

Еще в 2023 году Сенат США настаивал, чтобы правительство раскрыло секретные данные об НЛО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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