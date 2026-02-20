Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 23886 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 46426 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 27654 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 45173 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 28589 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 40369 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 29006 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26853 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 26211 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19428 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
0м/с
80%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку19 лютого, 20:57 • 35085 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 12629 перегляди
білорусь не отримала візи для участі в Раді миру Трампа у Вашингтоні19 лютого, 21:28 • 12636 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон19 лютого, 22:31 • 15999 перегляди
путін у пастці: шанси на перемогу рф в Україні зменшуються - The Economist20 лютого, 00:15 • 15768 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 28221 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 45170 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 40367 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 39015 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 50569 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Іран
Реклама
УНН Lite
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС06:37 • 56 перегляди
Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО06:27 • 398 перегляди
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого19 лютого, 21:12 • 12700 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 24708 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 29016 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social

Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Дональд Трамп доручив федеральним відомствам опублікувати урядові документи щодо позаземного життя та незрозумілих повітряних явищ. Це рішення послідувало за звинуваченнями Обами у розголошенні секретної інформації щодо інопланетян.

Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає федеральним відомствам опублікувати урядові документи, у яких обговорюється позаземне життя, незрозумілі повітряні явища та та непізнані літаючі об'єкти, пише УНН.

Деталі

"Враховуючи величезний інтерес, я доручу голові Пентагону та іншим відповідним міністерствам і відомствам розпочати процес виявлення та публікації урядових документів, що стосуються інопланетного та позаземного життя, непізнаних повітряних явищ (UAP) та непізнаних літаючих об'єктів (UFO (НЛО)), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими вкрай складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями", - написав Трамп у повідомленні на Truth Social у четвер увечері.

Як зазначає Bloomberg, раніше у четвер Трамп звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у розголошенні секретної інформації, коли обговорював ідею позаземного життя під час нещодавнього виступу у подкасті.

"Він розголосив секретну інформацію, він не повинен був цього робити", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One. Президент США висловив припущення, що зможе "витягнути" Обаму з біди, розсекретивши відповідну інформацію.

На початку цього місяця в інтерв'ю ліберальному коментатору Браяну Тайлеру Коену Обама заявив, що інопланетяни "реальні", хоч і додав, що сам їх не бачив, "і їх не тримають у Зоні 51". Колишній президент США пізніше уточнив, що не мав на увазі жодних особливих знань.

У 2021 році розвідувальна спільнота США опублікувала доповідь, у якій докладно описувалося, що відомо про невідомі літаючі об'єкти, помічені військовими пілотами за останні кілька десятиліть. У розсекреченій доповіді містилося мало остаточних відповідей і не згадувалися теорії про те, що інопланетяни могли бути причетні до цього, але говорилося, що уряд хоче серйозніше ставитись до повідомлень про такі випадки.

У тому ж році Пентагон опублікував відео, на яких американські військові пілоти відстежують невідомі літаючі об'єкти, які оберталися або швидко міняли напрямок у повітрі.

Прагнення Трампа зосередитися на проблемі інопланетян відбувається на початку напруженого року проміжних виборів, коли громадськість приділяє велику увагу інформації, розкритій у документах, пов'язаних із зганьбленим фінансистом Джеффрі Епштейном - у багатьох із яких Трамп згадується на ім'я - а також питання доступності житла, яке негативно позначилося на його рейтингах популярності.

Республіканці мають нелегку боротьбу за збереження більшості в Конгресі, на тлі того, як опитування показують, що виборці розчарувалися в підході президента США до управління економікою та вартістю життя.

Раніше в четвер у Джорджії Трамп заявив про свою перемогу у питанні доступності житла, сигналізуючи про небажання прийняти ідею про зростання економічних проблем, на тлі того, як він розпочинає кампанію на підтримку кандидатів від Республіканської партії по всій країні.

Трамп, пише Bloomberg, неодноразово критикувався з боку демократів за розголошення секретної інформації і був звинувачений за федеральними звинуваченнями в умисному зберіганні секретних документів Міністерства оборони США після свого першого терміну. Згодом цю справу було припинено після її переобрання у 2024 році.

Понад 700 повідомлень про НЛО: розсекречено звіт Пентагону 17.11.24, 04:01 • 21690 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітУНН Lite
Нерухомість
Вибори в США
Джеффрі Епштайн
Джорджія (штат США)
Truth Social
Air Force One
Республіканська партія США
Міністерство оборони США
Пентагон
Bloomberg
Барак Обама
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки