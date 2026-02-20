Трамп доручив розсекретити урядові документи про позаземне життя та НЛО

Президент США Дональд Трамп заявив, що доручає федеральним відомствам опублікувати урядові документи, у яких обговорюється позаземне життя, незрозумілі повітряні явища та та непізнані літаючі об'єкти, пише УНН.

Деталі

"Враховуючи величезний інтерес, я доручу голові Пентагону та іншим відповідним міністерствам і відомствам розпочати процес виявлення та публікації урядових документів, що стосуються інопланетного та позаземного життя, непізнаних повітряних явищ (UAP) та непізнаних літаючих об'єктів (UFO (НЛО)), а також будь-якої іншої інформації, пов'язаної з цими вкрай складними, але надзвичайно цікавими та важливими питаннями", - написав Трамп у повідомленні на Truth Social у четвер увечері.

Як зазначає Bloomberg, раніше у четвер Трамп звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у розголошенні секретної інформації, коли обговорював ідею позаземного життя під час нещодавнього виступу у подкасті.

"Він розголосив секретну інформацію, він не повинен був цього робити", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One. Президент США висловив припущення, що зможе "витягнути" Обаму з біди, розсекретивши відповідну інформацію.

На початку цього місяця в інтерв'ю ліберальному коментатору Браяну Тайлеру Коену Обама заявив, що інопланетяни "реальні", хоч і додав, що сам їх не бачив, "і їх не тримають у Зоні 51". Колишній президент США пізніше уточнив, що не мав на увазі жодних особливих знань.

У 2021 році розвідувальна спільнота США опублікувала доповідь, у якій докладно описувалося, що відомо про невідомі літаючі об'єкти, помічені військовими пілотами за останні кілька десятиліть. У розсекреченій доповіді містилося мало остаточних відповідей і не згадувалися теорії про те, що інопланетяни могли бути причетні до цього, але говорилося, що уряд хоче серйозніше ставитись до повідомлень про такі випадки.

У тому ж році Пентагон опублікував відео, на яких американські військові пілоти відстежують невідомі літаючі об'єкти, які оберталися або швидко міняли напрямок у повітрі.

Прагнення Трампа зосередитися на проблемі інопланетян відбувається на початку напруженого року проміжних виборів, коли громадськість приділяє велику увагу інформації, розкритій у документах, пов'язаних із зганьбленим фінансистом Джеффрі Епштейном - у багатьох із яких Трамп згадується на ім'я - а також питання доступності житла, яке негативно позначилося на його рейтингах популярності.

Республіканці мають нелегку боротьбу за збереження більшості в Конгресі, на тлі того, як опитування показують, що виборці розчарувалися в підході президента США до управління економікою та вартістю життя.

Раніше в четвер у Джорджії Трамп заявив про свою перемогу у питанні доступності житла, сигналізуючи про небажання прийняти ідею про зростання економічних проблем, на тлі того, як він розпочинає кампанію на підтримку кандидатів від Республіканської партії по всій країні.

Трамп, пише Bloomberg, неодноразово критикувався з боку демократів за розголошення секретної інформації і був звинувачений за федеральними звинуваченнями в умисному зберіганні секретних документів Міністерства оборони США після свого першого терміну. Згодом цю справу було припинено після її переобрання у 2024 році.

