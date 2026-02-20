$43.270.03
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
13:29 • 4510 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53 • 8612 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27 • 11216 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00 • 22838 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43 • 11449 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 18785 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 49338 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 81982 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 51273 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Президент Зеленский сообщил о подготовке Украины к новому раунду переговоров в трехстороннем формате с участием США и РФ, который может состояться до конца февраля. Украинские ответы на сложные вопросы уже готовы, приоритеты для команды определены.

Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский

Украина рассчитывает, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и рф, и что он "может стать действительно результативным", сообщил Президент Владимир Зеленский в пятницу в соцсетях, указав, что "украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы", пишет УНН.

Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются, и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным

- указал Зеленский.

Детали

Президент сообщил это по итогам "подробного доклада" украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. "Обсудили, в частности, аспекты, которые невозможно было озвучивать в телефонном режиме. Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", - отметил Президент.

Украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены

- отметил Зеленский.

Президент добавил: "Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время".

"Хочу отдельно отметить наших европейских партнеров: Европа в процессе работы для завершения войны, и роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

