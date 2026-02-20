Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский

Украина рассчитывает, что до конца февраля удастся провести еще один раунд переговоров, начатых в трехстороннем формате с участием Украины, США и рф, и что он "может стать действительно результативным", сообщил Президент Владимир Зеленский в пятницу в соцсетях, указав, что "украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы", пишет УНН.

Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются, и может значительно помочь способность мира давить на агрессора, чтобы надежный мир пришел на смену войне. Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным - указал Зеленский.

Детали

Президент сообщил это по итогам "подробного доклада" украинской переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии. "Обсудили, в частности, аспекты, которые невозможно было озвучивать в телефонном режиме. Благодарен команде за четкую работу в рамках директив, а также за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных. Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже все делают, чтобы переговоры были конструктивными. И Украина их в этом полностью поддерживает: наш вклад всегда только в конструктив", - отметил Президент.

Украинские ответы на самые сложные вопросы накануне следующей встречи готовы. Приоритеты для нашей переговорной команды для следующей встречи в трехстороннем формате и с Соединенными Штатами определены - отметил Зеленский.

Президент добавил: "Работаем дальше и для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд. Именно лидерский формат может стать во многом решающим, и Украина готова к такому формату. Команда должна обеспечить условия и для прогресса в гуманитарных вопросах. Обмены военнопленных должны продолжаться. Ожидаем, что обмен станет возможным в ближайшее время".

"Хочу отдельно отметить наших европейских партнеров: Европа в процессе работы для завершения войны, и роль Европы должна расти. Будем координироваться с партнерами. Украина всегда защищает наши общие европейские интересы. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подчеркнул Зеленский.

