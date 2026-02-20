Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський

Україна розраховує, що до кінця лютого вдасться провести ще один раунд перемовин, розпочатих у тристоронньому форматі за участю України, США та рф і що він "може стати справді результативним", повідомив Президент Володимир Зеленський у п'ятницю у соцмережах, вказавши, що "українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові", пише УНН.

Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним - вказав Зеленський.

Деталі

Президент повідомив це за підсумками "детальної доповіді" української переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. "Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив", - зазначив Президент.

Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені - зазначив Зеленський.

Президент додав: "Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом".

"Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!" - підкреслив Зеленський.

Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами