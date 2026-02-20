Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку України до нового раунду переговорів у тристоронньому форматі за участю США та РФ, який може відбутися до кінця лютого. Українські відповіді на складні питання вже готові, пріоритети для команди визначені.
Україна розраховує, що до кінця лютого вдасться провести ще один раунд перемовин, розпочатих у тристоронньому форматі за участю України, США та рф і що він "може стати справді результативним", повідомив Президент Володимир Зеленський у п'ятницю у соцмережах, вказавши, що "українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові", пише УНН.
Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним
Деталі
Президент повідомив це за підсумками "детальної доповіді" української переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. "Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив", - зазначив Президент.
Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені
Президент додав: "Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом".
"Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!" - підкреслив Зеленський.
Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами18.02.26, 13:12 • 4259 переглядiв