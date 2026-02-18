Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами

Робота під час чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф у Женеві була "інтенсивною і предметною", наступний етап – досягти рівня узгодженості, щоб винести рішення на розгляд президентів, і основа для цього має бути "реальна, а не формальна", повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф. Робота була інтенсивною і предметною - повідомив Умєров.

Він висловив вдячність "американським партнерам за те, що процес не зупиняється і має продовження", а також "швейцарській стороні за гостинність та надану платформу"

У межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей - повідомив Умєров.

Голова української делегації вказав:

Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу

"Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир", - підкреслив Умєров.

