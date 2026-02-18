Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
10:59 • 710 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
10:05 • 4586 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
09:44 • 8874 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
08:42 • 9666 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
07:55 • 12400 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 22041 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 37245 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 37447 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 37591 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 33125 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
67%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Криму мобільний зв’язок перетворився на фікцію - ЦНС18 лютого, 01:24 • 17640 перегляди
Іран пропонує передати збагачений уран росії для примирення зі США - WSJ18 лютого, 02:01 • 11344 перегляди
Зеленський доручив своїй команді обговорити з росіянами зустріч із путіним у Женеві - Axios18 лютого, 02:39 • 13204 перегляди
"Успіх Трампа": Віткофф заявив про значний прогрес у переговорах України та росії в Женеві05:31 • 13556 перегляди
Масштабний збій стався вночі у роботі сервісів Google, YouTube та CloudflarePhoto06:29 • 16442 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 45562 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 60343 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 67339 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 88121 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 90692 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Олег Кіпер
Mélovin
Актуальні місця
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Одеса
Київська область
Реклама
УНН Lite
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 15572 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 28247 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 23647 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 33597 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 31162 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Leopard 2
Дипломатка

Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів Україна-США-ф, названий інтенсивним та предметним. Наступний етап – узгодження рішень для розгляду президентами, що має бути реальним, а не формальним.

Умєров: переговори у Женеві були "предметні", наступний етап - досягти узгодженості рішень для розгляду президентами

Робота під час чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф у Женеві була "інтенсивною і предметною", наступний етап – досягти рівня узгодженості, щоб винести рішення на розгляд президентів, і основа для цього має бути "реальна, а не формальна", повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров у Telegram, пише УНН.

Сьогодні відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф. Робота була інтенсивною і предметною

- повідомив Умєров.

Він висловив вдячність "американським партнерам за те, що процес не зупиняється і має продовження", а також "швейцарській стороні за гостинність та надану платформу"

У межах делегації працювали політичний та воєнний блоки. Обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень. Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей

- повідомив Умєров.

Голова української делегації вказав:

Наступний етап – досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу

"Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир", - підкреслив Умєров.

Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський18.02.26, 12:49 • 674 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Рада національної безпеки і оборони України
Швейцарія
Сполучені Штати Америки
Україна