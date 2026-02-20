$43.270.03
Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршик

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский высмеял нардепа Алексея Гончаренко, прикрепив его фото к туалетному ёршику. Это произошло после того, как Гончаренко обратился в ГАСУ по поводу проверки донатов на ВСУ через фонд KSE.

Смелянский высмеял Гончаренко из-за заявления в НАБУ и приклеил его фото на туалетный ёршик

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский опубликовал пост, где приклеил к туалетному ершику фото народного депутата Алексея Гончаренко, высмеяв его и обвинив в скрытой политической рекламе и несоответствии доходов состоянию. Это произошло после того, как нардеп обратился в Государственную аудиторскую службу Украины с заявлением о проверке донатов на ВСУ через фонд KSE. Об этом сообщает УНН.

Детали

Накануне Алексей Гончаренко подал заявления в НАБУ, СБУ и Генеральную прокуратуру, в которых попросил проверить возможное хищение средств, которые донатили люди на ВСУ через фонд, связанный с Тимофеем Миловановым.

Государственная аудиторская служба должна проверить, куда были потрачены деньги с каждой посылки "Укрпочты" в фонде Милованова. Как-то интересно получается, государственная компания выбирает фонд бывшего советника Ермака Милованова для доната на ВСУ. Ну схема очень интересная. А теперь давайте отчитывайтесь. Потому что этот вопрос точно требует аудиторской проверки. Что куда и как было потрачено

- говорится в сообщении.

В ответ гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский высмеял Алексея Гончаренко, прикрепив к туалетному ершику его фото.

Сегодня Алексей Гончаренко - главный очиститель украинской власти от коррупции, написал заявление в НАБУ, чтобы НАБУ проверили, мы ли с Миловановым воруем средства, которые вы донатите на ВСУ. Конечно, будет ответ - скоро посмотрите

- говорит чиновник.

У меня появился эксклюзивный ершик "Алексей Гончаренко". Чтобы обозначить настоящий уровень его борьбы с коррупцией

- подчеркнул он.

Также он добавил, что на такой "ершик" уже есть десятки заказов.

На ершик уже десятки заказов за донаты. Думаю, как это организовать, потому что пока он у меня один

- написал гендиректор "Укрпочты" в своем сообщении.

В то же время Игорь Смелянский уверяет, что фонд действует прозрачно и все донаты были переданы на ВСУ.

Гончаренко подал в НАБУ, СБУ и Генеральную прокуратуру заявления на меня и господина Тимофея Милованова. Мол, мы создали "преступную группу" для хищения донатов. Здесь, вообще-то, диаметрально другая история, что мы уже неоднократно доказывали на бумаге. Мы не разворовали - мы в Укрпочте собрали и передали. На ВСУ. На строительство бомбоубежищ для школ. На поддержку больниц и приютов для животных. Более 110 миллионов гривен

- утверждает гендиректор "Укрпочты".

Однако чиновник решил ответить Алексею Гончаренко "симметрично", написав заявление в НАБУ на депутата, в котором обвинил его в политической рекламе и несоответствии доходов состоянию, в частности речь идет о "Гончаренко центрах".

Я решил ответить симметрично и подал заявление в НАБУ на господина Гончаренко. И как американский юрист ответственно заявляю, что в США господин Гончаренко уже давно бы присел за скрытую политическую рекламу. Потому что, если верить декларации, содержать более 40 "Гончаренко центров" он не может. А они работают. И стоят более 3 миллионов гривен ежемесячно. Деньги заходят от "спонсоров" и бизнесов. И это ничто иное, как политическая взятка - для привлечения избирателей через изучение танцев на пилоне или английского языка

- добавил Игорь Смелянский.

В свою очередь, нардеп Алексей Гончаренко отреагировал на сообщение гендиректора "Укрпочты", требуя отчета о том, на что были потрачены все задоначенные средства.

Тут Смелянский вылез и рассказывает, что деньги якобы шли на ВСУ. Хорошо. Но тогда зачем для этого нужна "прокладка" в виде благотворительного фонда Киевской школы экономики? Я понимаю, зачем. Но вы скажите: зачем нужен посредник в виде благотворительного фонда Милованова, чтобы поддерживать ВСУ? Разве у нас нет возможности донатить напрямую? Не надо тут сейчас делать из людей идиотов. Поэтому отчитывайтесь и показывайте, куда пошли деньги. Умники финансовые

- подчеркнул Алексей Гончаренко.

Напомним

Вокруг коллаборации Укрпочты с Rikky Hype разразился скандал в соцсетях из-за поста ко дню Святого Валентина, где школьница в короткой юбке и на каблуках позирует у доски.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
