Укрпошту та бренд Rikky Hype звинуватили у сексуалізації дітей: реакція брендів

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Колаборація Укрпошти та Rikky Hype до Дня святого Валентина викликала обурення через фото школярки в короткій спідниці. Гендиректор Укрпошти визнав помилку та припинив співпрацю, Rikky Hype видалив фото.

Укрпошту та бренд Rikky Hype звинуватили у сексуалізації дітей: реакція брендів

Навколо колаборації Укрпошти з Rikky Hype стався скандал у соцмережах через допис до дня Святого Валентина, де школярка у короткій спідниці та на підборах позує біля дошки. Бренди відреагували на звинувачення у сексуалізації дітей, передає УНН.

Деталі

У рамках колаборації до Дня закоханих бренди встановили тематичні скриньки, які можна використати для відправлення спеціально створених валентинок.

13, 14 та 15 лютого Rikky Hype та Укрпошта встановлюють спеціальні скриньки у магазинах бренду в Києві та Дніпрі. у ці дні ви зможете відправити спеціально створені валентинки з ексклюзивними конвертами та розробленими для проєкту марками тим, кого любите, зробивши покупку

- йдеться у дописі Rikky Hype.

Обурення суспільства викликали фото які були у дописі, зокрема, зображення, де модель позує у образі школярки. Вона була одягнена в білі колготки, невеличкі підбори, мініспідницю та рожевий светр з відкритими плечима.

Допис одразу набув широкого обговорення в соцмережах. Користувачі звинуватили бренди у сексуалізації дітей. У коментарях, люди називали позу "школярки" і вбрання занадто відвертими.

Важливо й те, що обговорення навколо колаборації спалахнуло ще й на тлі резонансу навколо нових оприлюднених матеріалів у справі Джеффрі Епштейна, а також через появу в проєкті нового Цивільного кодексу України норми, яка передбачає можливість укладання шлюбу з 14 років за рішенням суду у разі вагітності або народження дитини.

Іспанський сором, а не колаборація. Не обов’язково сексуалізувати дітей, щоб викликати ностальгію за шкільними валентинками. У вас дуже дурний підхід, ще й на хвилі історії про Епштейна, і сексуальних злочинців над дітьми

- написала користувачка під дописом.

На ґрунті Епштейна та іншого трешу, ні в кого в межах цієї колаби не виникло сумнівів? Реклама не повинна порушувати безпеку дітей, реклама не повинна сексуалізувати і об’єктивізувати неповнолітніх - написала інша користувачка.

Коментарі характеру "ви що, забули свої 9-10-11 класи, все так і було" - це жанр "нас батьки теж били і нічого - нормальними виросли". Від цих кадрів віддає лютою тривожністю, навіть якщо тут немає відвертої сексуалізації дитинства. Якщо 10 чи 20 років назад старшокласники і були такими, то це зовсім не означає, що це норма

 - коментує дівчина.

Водночас, є і інша сторона коментарів:

Перечитала коментарі і не розумію, а що тут такого? Де та сексуалізація? В мої шкільні роки сам так і виглядали старшокласниці, тут ще дуже скромно

- пише одна користувачка.

Клаааас!! Виглядає бомбічно!!

- додала інша.

Шкільні роки саме так і виглядали раніше, короткі спідниці, низькі джинси, голий животик, це був шик і блиск. Тож маючи здоровий і свіжий розум, це викличе тільки приємні спогади, а якщо все прирівнювати до сексу, прихованим підтекстом та педофілії, то краще сидіть вдома і не вилазьте, бо ви будете в шоці від світ

- наголосила ще одна користувачка.

Як відреагували бренди?

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський відреагував на інцидент та визнав такий допис помилкою.

Як і обіцяв, за ці дні я поговорив з людьми, які справді розбираються в темі. Окрема подяка освітянам і фахівцям, які працюють з питаннями захисту дітей щодня, а не лише тоді, коли тема стає гучною. Вони надали мені всю необхідну інформацію для рішень. Публікація, що викликала резонанс, - це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми. А саме - обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг Укрпошти. В цьому контексті було прийнято невірне рішення, і я це визнаю

- каже Ігор Смілянський.

А також, він додав, що співпрацю з брендом одягу станом на сьогодні припинено.

Що не означає кооперації з цим чи іншим молодіжним брендом на майбутнє, бо ми точно плануємо розширяти нашу цільову аудиторію. Ще один нюанс - коли купа дописувачів натякала, що Укрпошті не варто працювати з молодіжним брендом, бо у нас на відділення приходять пенсіонери і працюють у нас "бабусі пенсійного віку", то хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи - це ейджизм. Хто не вивчив англійську - дискримінація за віком. Тому в гонитві за хайпом не варто втрачати людяність і повагу до старших

- наголосив гендиректор Укрпошти.

В свою чергу, бренд Rikky Hype видалили фото, пояснивши таке рішення спробою "зупинити потік думок". Також, до допису були прикріплені фотографії працівників команди у шкільні роки, якими, за словами бренду, і черпалось натхнення при створенні кампанії.

Публікуємо справжні шкільні фото команди Rikky Hype Дістали ці архіви спеціально, аби показати, чим надихалися для створення кампейну колаби з Укрпоштою. Будучи підлітками всі ми вдягалися саме так, аби почуватися наймоднішими без будь-яких підтекстів). Наше ставлення не змінилося: одяг не може бути причиною агресії чи виправданням для неї. Дуже страшно, що коротка спідниця стала поштовхом для таких думок. Аби зупинити їх потік - ми майже одразу видалили фото, що стали предметом обговорення

- йдеться у дописі Rikky Hype.

Нагадаємо

Укрпошта оновлює свій стиль, представивши новий логотип у вигляді літери "У". Він покликаний посилити українську ідентичність та замінить старий бренд поступово.

Алла Кіосак

