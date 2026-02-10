$43.030.02
В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
"Укрпочту" и бренд Rikky Hype обвинили в сексуализации детей: реакция брендов

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Коллаборация "Укрпочты" и Rikky Hype ко Дню святого Валентина вызвала возмущение из-за фото школьницы в короткой юбке. Гендиректор "Укрпочты" признал ошибку и прекратил сотрудничество, Rikky Hype удалил фото.

"Укрпочту" и бренд Rikky Hype обвинили в сексуализации детей: реакция брендов

Вокруг коллаборации Укрпочты с Rikky Hype разгорелся скандал в соцсетях из-за поста ко Дню святого Валентина, где школьница в короткой юбке и на каблуках позирует у доски. Бренды отреагировали на обвинения в сексуализации детей, передает УНН.

Детали

В рамках коллаборации ко Дню влюбленных бренды установили тематические ящики, которые можно использовать для отправки специально созданных валентинок.

13, 14 и 15 февраля Rikky Hype и Укрпочта устанавливают специальные ящики в магазинах бренда в Киеве и Днепре. В эти дни вы сможете отправить специально созданные валентинки с эксклюзивными конвертами и разработанными для проекта марками тем, кого любите, совершив покупку

- говорится в сообщении Rikky Hype.

Возмущение общества вызвали фото, которые были в сообщении, в частности, изображение, где модель позирует в образе школьницы. Она была одета в белые колготки, небольшие каблуки, мини-юбку и розовый свитер с открытыми плечами.

Сообщение сразу же получило широкое обсуждение в соцсетях. Пользователи обвинили бренды в сексуализации детей. В комментариях люди называли позу "школьницы" и наряд слишком откровенными.

Важно и то, что обсуждение вокруг коллаборации вспыхнуло еще и на фоне резонанса вокруг новых обнародованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, а также из-за появления в проекте нового Гражданского кодекса Украины нормы, которая предусматривает возможность заключения брака с 14 лет по решению суда в случае беременности или рождения ребенка.

Испанский стыд, а не коллаборация. Не обязательно сексуализировать детей, чтобы вызвать ностальгию по школьным валентинкам. У вас очень глупый подход, еще и на волне истории про Эпштейна, и сексуальных преступников над детьми

- написала пользовательница под постом.

На почве Эпштейна и другого трэша, ни у кого в рамках этой коллабы не возникло сомнений? Реклама не должна нарушать безопасность детей, реклама не должна сексуализировать и объективировать несовершеннолетних - написала другая пользовательница.

Комментарии характера "вы что, забыли свои 9-10-11 классы, все так и было" - это жанр "нас родители тоже били и ничего - нормальными выросли". От этих кадров отдает лютой тревожностью, даже если здесь нет откровенной сексуализации детства. Если 10 или 20 лет назад старшеклассники и были такими, то это вовсе не означает, что это норма

 - комментирует девушка.

В то же время, есть и другая сторона комментариев:

Перечитала комментарии и не понимаю, а что тут такого? Где та сексуализация? В мои школьные годы сами так и выглядели старшеклассницы, тут еще очень скромно

- пишет одна пользовательница.

Клааасс!! Выглядит бомбически!!

- добавила другая.

Школьные годы именно так и выглядели раньше, короткие юбки, низкие джинсы, голый животик, это был шик и блеск. Так что имея здоровый и свежий ум, это вызовет только приятные воспоминания, а если все приравнивать к сексу, скрытым подтекстам и педофилии, то лучше сидите дома и не вылезайте, потому что вы будете в шоке от мира

- подчеркнула еще одна пользовательница.

Как отреагировали бренды?

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский отреагировал на инцидент и признал такой пост ошибкой.

Как и обещал, за эти дни я поговорил с людьми, которые действительно разбираются в теме. Отдельная благодарность педагогам и специалистам, которые работают с вопросами защиты детей ежедневно, а не только тогда, когда тема становится громкой. Они предоставили мне всю необходимую информацию для решений. Публикация, вызвавшая резонанс, - это наша ошибка. Прежде всего моя личная. Мы не учли важный контекст чувствительной темы. А именно - обсуждение скандала с пленками Эпштейна, дискуссии относительно изменений в законодательстве о возрасте разрешения на брак и ребрендинг Укрпочты. В этом контексте было принято неверное решение, и я это признаю

- говорит Игорь Смелянский.

А также, он добавил, что сотрудничество с брендом одежды на сегодняшний день прекращено.

Что не означает кооперации с этим или другим молодежным брендом на будущее, потому что мы точно планируем расширять нашу целевую аудиторию. Еще один нюанс - когда куча дописчиков намекала, что Укрпочте не стоит работать с молодежным брендом, потому что у нас на отделения приходят пенсионеры и работают у нас "бабушки пенсионного возраста", то хотел бы напомнить, что в современной европейской стране такие дописи - это эйджизм. Кто не выучил английский - дискриминация по возрасту. Поэтому в погоне за хайпом не стоит терять человечность и уважение к старшим

- подчеркнул гендиректор Укрпочты.

В свою очередь, бренд Rikky Hype удалил фото, объяснив такое решение попыткой "остановить поток мыслей". Также, к посту были прикреплены фотографии сотрудников команды в школьные годы, которыми, по словам бренда, и черпалось вдохновение при создании кампании.

Публикуем настоящие школьные фото команды Rikky Hype Достали эти архивы специально, чтобы показать, чем вдохновлялись для создания кампании коллаборации с Укрпочтой. Будучи подростками все мы одевались именно так, чтобы чувствовать себя самыми модными без каких-либо подтекстов). Наше отношение не изменилось: одежда не может быть причиной агрессии или оправданием для нее. Очень страшно, что короткая юбка стала толчком для таких мыслей. Чтобы остановить их поток - мы почти сразу удалили фото, ставшие предметом обсуждения

- говорится в сообщении Rikky Hype.

Напомним

Укрпочта обновляет свой стиль, представив новый логотип в виде буквы "У". Он призван усилить украинскую идентичность и заменит старый бренд постепенно.

Алла Киосак

