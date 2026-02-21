Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК

Новые санкции против 225 капитанов судов российского теневого флота и субъектов, обслуживающих российский ВПК, введены указами Президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в ОП в субботу, пишет УНН.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении новых санкционных пакетов. Одно из решений направлено на борьбу с российским теневым флотом: введены санкции против 225 капитанов судов, экспортирующих российские нефтепродукты - указали в ОП.

Среди них граждане 11 стран, в том числе россии, Индии и Филиппин. "Мониторинг ситуации в Черном, Красном и Балтийском морях показал: эти капитаны управляли судами российского теневого флота и транспортировали нефть в обход санкций ЕС, G7 и других государств", отметили в ОП.

Большая часть этих танкеров – 188 – уже находятся под санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Швейцарии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

"Продолжаем убеждать партнеров в важности индивидуальных санкций в отношении капитанов танкеров. Системная работа на подсанкционном танкере является достаточным основанием для последствий. Должны отбить желание работать с российской нефтью, ведь это прямое финансирование войны", – подчеркнул советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

"Во второй санкционный пакет вошли 46 граждан россии, двое граждан Ирана и 44 российские компании, обслуживающие российский военно-промышленный комплекс. Среди них те, что поставляют, разрабатывают, производят и ремонтируют технику, средства радиоэлектронной борьбы и запчасти для нужд российского ВПК", - сообщили в ОП.

Их продукцию, как указано, используют при производстве баллистических и крылатых ракет, ударных и разведывательных дронов, стрелкового оружия и боеприпасов.

"Двое граждан Ирана причастны к поставке авиационных запчастей и компонентов в обход санкций. Это происходило в интересах Иранской авиастроительной промышленной корпорации, которая является партнером России в разработке и производстве дронов "Шахед" и уже находится под санкциями Украины, США, Швейцарии и Новой Зеландии", - отметили в ОП.

Украина, как отмечается, передаст соответствующую информацию партнерам для синхронизации и далее будет расширять санкции против других физических и юридических лиц, способствующих российской агрессии.

