Укрпошта змінює логотип: гендиректор каже, витрачати мільйони на ребрендинг не будуть
Київ • УНН
Укрпошта оновлює свій стиль, представивши новий логотип у вигляді літери "У". Він покликаний посилити українську ідентичність та замінить старий бренд поступово.
Укрпошта змінює логотип у 32-річницю компанії, повідомив гендиректор АТ Ігор Смілянський у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Сьогодні ми оновлюємо наш стиль. Новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918-1921 років у сучасній формі. Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта", - написав Смілянський.
Він вказав при цьому, що Укрпошта "хоче мати більше зв’язку з історичною Україною, а не радянською".
"Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд поступово замінить старий і насамперед з’явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштоматах, у нових відділеннях тощо", - вказав Смілянський.
