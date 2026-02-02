Укрпошта змінює логотип: гендиректор каже, витрачати мільйони на ребрендинг не будуть

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 4536 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
08:37 • 11967 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 42093 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 59755 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 40338 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 45035 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 32530 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 50472 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 64165 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 40235 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
63%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США планують атакувати Іран: американська "армада" прибула на Близький Схід - WSJ2 лютого, 02:20 • 13538 перегляди
Сі Цзіньпін закликав зробити юань однією з основних глобальних резервних валют2 лютого, 02:54 • 11102 перегляди
ISW: кремль намагається маніпулювати Трампом напередодні нового раунду "мирних" переговорів2 лютого, 04:01 • 14732 перегляди
Файли Епштейна: колишній посол Великої Британії залишає Лейбористську партію2 лютого, 04:28 • 11963 перегляди
російська окупація довела до відчаю: маріупольці записали звернення до путінаVideo2 лютого, 05:17 • 10566 перегляди
Публікації
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 6888 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 6456 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 72430 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 99845 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 75938 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Джеффрі Епштайн
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Черкаська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 1282 перегляди
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 25294 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 36015 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 38137 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 40645 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times

Укрпошта змінює логотип: гендиректор каже, витрачати мільйони на ребрендинг не будуть

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Укрпошта оновлює свій стиль, представивши новий логотип у вигляді літери "У". Він покликаний посилити українську ідентичність та замінить старий бренд поступово.

Укрпошта змінює логотип: гендиректор каже, витрачати мільйони на ребрендинг не будуть

Укрпошта змінює логотип у 32-річницю компанії, повідомив гендиректор АТ Ігор Смілянський у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні ми оновлюємо наш стиль. Новий логотип посилює українську ідентичність. А шрифт – це продовження української поштової естетики 1918-1921 років у сучасній формі. Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта", - написав Смілянський.

Він вказав при цьому, що Укрпошта "хоче мати більше зв’язку з історичною Україною, а не радянською".

"Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд поступово замінить старий і насамперед з’явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштоматах, у нових відділеннях тощо", - вказав Смілянський.

"Різдвяний Янгол": Укрпошта випустила нову святкову марку24.12.25, 16:50 • 2553 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Бренд
Укрпошта
Україна