Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Папа Лев XIV змінив резиденцію - у Ватикані заговорили про новий етап його понтифікату

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Понтифік оселився в офіційних апартаментах після масштабного ремонту. Це рішення розглядають як повернення до традицій та початок активних змін у Курії.

Папа Римський Лев XIV переїхав до оновлених папських апартаментів в Апостольському палаці, від яких свого часу відмовився його попередник Франциск. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP News.

Деталі

Понтифік перебрався  до оновлених папських апартаментів в Апостольському палаці, які не використовувалися протягом 12 років понтифікату його попередника Франциска. У Ватикані цей крок розглядають як ознаку нового етапу понтифікату.

Де жив Папа

Після обрання у травні минулого року Лев XIV продовжував жити у невеликій квартирі в Palazzo del Sant’Uffizio, де розташоване відомство доктрини віри Святого Престолу. Водночас папські апартаменти в Апостольському палаці протягом 12 років понтифікату Франциска не використовувалися і потребували масштабного ремонту, зокрема оновлення електромереж, водопостачання та інших комунікацій.

Франциск свого часу пояснював свою відмову від резиденції бажанням жити серед людей. Замість цього він обрав ватиканську резиденцію Santa Marta, де зазвичай зупиняються священники та кардинали під час конклавів. Такий вибір відповідав його стриманому стилю та небажанню підкреслювати зовнішню урочистість папської влади.

Папа та його атрибути 

Натомість Лев XIV, який став першим в історії Папою Римським зі США, демонструє більшу прихильність до традиційних атрибутів папства. Його рішення переїхати до Апостольського палацу позитивно сприйняли, зокрема, консервативні коментатори, які вбачають у цьому знак поваги до інституту папства.

Формально Лев XIV отримав резиденцію ще невдовзі після обрання, коли оглянув приймальні зали та особисту каплицю. Після смерті Франциска 21 квітня апартаменти, відповідно до протоколу, були опечатані червоною стрічкою та сургучем.

Активізація понтифікату

Переїзд Папи також збігся з ознаками активізації його понтифікату. Цього тижня Лев XIV здійснив ще одне важливе кадрове призначення у ватиканській адміністрації, доручивши архієпископу Луїсу Маріну де Сан-Мартіну з Іспанії очолити благодійну службу Ватикану.

Крім того, навколо понтифіка вже сформувалася команда найближчих помічників. До неї входять секретар Папи Едгард Іван Рімайкуна Інга з Перу, заступник регента папського дому Едвард Даніанг Даленг з Нігерії, а також адміністративні помічники Антон Капплер, колишній офіцер Швейцарської гвардії, і П’єрджорджо Дзанетті, колишній жандарм.

Олександра Василенко

