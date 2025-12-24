$42.100.05
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 5532 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 15428 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13333 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16182 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33139 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48771 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66551 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 73184 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42425 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
"Різдвяний Янгол": Укрпошта випустила нову святкову марку

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «Різдвяний Янгол».

"Різдвяний Янгол": Укрпошта випустила нову святкову марку

Укрпошта випустила нову святкову марку та поштовий блок "Різдвяний Янгол", повідомили у компанії у середу, пише УНН.

Деталі

"Укрпошта презентувала новий поштовий випуск "Різдвяний Янгол"", - ідеться у повідомленні.

"Укрпошта говорить із країною мовою марок – дуже точних символів часу. "Різдвяний Янгол" – це поштова марка про світло, яке не зникає, про віру, яка тримає нас разом, і про Різдво, що нагадує: добро завжди перемагає. Сьогодні ця марка – не лише про свято, а й про нашу спільну надію та силу духу, що допомагає вистояти", – зазначають в Укрпошті.

Урочиста церемонія спеціального погашення поштової марки відбулася 24 грудня у Софії Київській – сакральному місці з понад тисячолітньою історією.

"Кажуть, Бог любить трійцю. Сьогодні ми вже втретє продовжуємо започатковану у 2023 році традицію випуску різдвяних марок за ініціативи Митрополита Епіфанія. Символічно, що цього року презентація відбувається у надзвичайно особливому місці – Соборі Софії Київської", – зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав проявляти любов і підтримувати одне одного. "Це справді диво, що після повномасштабного вторгнення ми вже героїчно боремося чотири роки. Бо якщо реально зіставити сили, то це Давид та Голіаф. Але ми віримо, що правда завжди перемагає. Світло Різдвяної зірки освітлює шлях для України і кожного з нас. Ми повинні світити, проявляти любов до своїх ближніх, підтримувати наших рідних героїв-воїнів і всіх, хто цього потребує. Світанок буде незабаром", – додав митрополит.

Антон Логов розповів, що створював зображення "Різдвяний Янгол" із великою вірою в добро та любов’ю до людей.  

Випуск представлено поштовою маркою і номерним неперфорованим поштовим блоком, призначеним для власників філателістичних абонементів "Ексклюзив" і "Ексклюзив+". Марковий аркуш і блок прикрашені тисненням золотою і срібною фольгою, а також конгревним тисненням. Номінал поштової марки "Різдвяний Янгол" – U, а тираж – 390 000 примірників.

Тираж поштового блоку "Різдвяний Янгол" – 5 100 примірників. Номінальна вартість поштової марки, розміщеної на блоці, – Р. 

Тираж конвертів "Перший день" становить 20 000 примірників, карток – 15 000, а презентаційних папок – 500 примірників.

Придбати поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти та у Поштовому маркеті онлайн. 

НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези24.12.25, 12:52 • 1922 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКультура
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Укрпошта
Україна