"Рождественский Ангел": Укрпочта выпустила новую праздничную марку

Эксклюзив
15:03
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 162 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 1126 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16944 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 7148 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33222 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30210 просмотра
"Рождественский Ангел": Укрпочта выпустила новую праздничную марку

Киев • УНН

 236 просмотра

Укрпочта представила новый почтовый выпуск «Рождественский Ангел».

"Рождественский Ангел": Укрпочта выпустила новую праздничную марку

Укрпочта выпустила новую праздничную марку и почтовый блок "Рождественский Ангел", сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Детали

"Укрпочта презентовала новый почтовый выпуск "Рождественский Ангел"", - говорится в сообщении.

"Укрпочта говорит со страной языком марок – очень точных символов времени. "Рождественский Ангел" – это почтовая марка о свете, который не исчезает, о вере, которая держит нас вместе, и о Рождестве, напоминающем: добро всегда побеждает. Сегодня эта марка – не только о празднике, но и о нашей общей надежде и силе духа, что помогает выстоять", – отмечают в Укрпочте.

Торжественная церемония специального гашения почтовой марки состоялась 24 декабря в Софии Киевской – сакральном месте с более чем тысячелетней историей.

"Говорят, Бог любит троицу. Сегодня мы уже в третий раз продолжаем начатую в 2023 году традицию выпуска рождественских марок по инициативе Митрополита Епифания. Символично, что в этом году презентация проходит в чрезвычайно особом месте – Соборе Софии Киевской", – отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал проявлять любовь и поддерживать друг друга. "Это действительно чудо, что после полномасштабного вторжения мы уже героически боремся четыре года. Ибо если реально сопоставить силы, то это Давид и Голиаф. Но мы верим, что правда всегда побеждает. Свет Рождественской звезды освещает путь для Украины и каждого из нас. Мы должны светить, проявлять любовь к своим ближним, поддерживать наших родных героев-воинов и всех, кто в этом нуждается. Рассвет будет скоро", – добавил митрополит.

Антон Логов рассказал, что создавал изображение "Рождественский Ангел" с большой верой в добро и любовью к людям.

Выпуск представлен почтовой маркой и номерным неперфорированным почтовым блоком, предназначенным для владельцев филателистических абонементов "Эксклюзив" и "Эксклюзив+". Марковый лист и блок украшены тиснением золотой и серебряной фольгой, а также конгревным тиснением. Номинал почтовой марки "Рождественский Ангел" – U, а тираж – 390 000 экземпляров.

Тираж почтового блока "Рождественский Ангел" – 5 100 экземпляров. Номинальная стоимость почтовой марки, размещенной на блоке, – Р.

Тираж конвертов "Первый день" составляет 20 000 экземпляров, карточек – 15 000, а презентационных папок – 500 экземпляров.

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты и в Почтовом маркете онлайн.

НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы24.12.25, 12:52 • 1940 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
Новый год
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Укрпочта
Украина