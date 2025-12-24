"Рождественский Ангел": Укрпочта выпустила новую праздничную марку

Укрпочта выпустила новую праздничную марку и почтовый блок "Рождественский Ангел", сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Детали

"Укрпочта презентовала новый почтовый выпуск "Рождественский Ангел"", - говорится в сообщении.

"Укрпочта говорит со страной языком марок – очень точных символов времени. "Рождественский Ангел" – это почтовая марка о свете, который не исчезает, о вере, которая держит нас вместе, и о Рождестве, напоминающем: добро всегда побеждает. Сегодня эта марка – не только о празднике, но и о нашей общей надежде и силе духа, что помогает выстоять", – отмечают в Укрпочте.

Торжественная церемония специального гашения почтовой марки состоялась 24 декабря в Софии Киевской – сакральном месте с более чем тысячелетней историей.

"Говорят, Бог любит троицу. Сегодня мы уже в третий раз продолжаем начатую в 2023 году традицию выпуска рождественских марок по инициативе Митрополита Епифания. Символично, что в этом году презентация проходит в чрезвычайно особом месте – Соборе Софии Киевской", – отметил генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал проявлять любовь и поддерживать друг друга. "Это действительно чудо, что после полномасштабного вторжения мы уже героически боремся четыре года. Ибо если реально сопоставить силы, то это Давид и Голиаф. Но мы верим, что правда всегда побеждает. Свет Рождественской звезды освещает путь для Украины и каждого из нас. Мы должны светить, проявлять любовь к своим ближним, поддерживать наших родных героев-воинов и всех, кто в этом нуждается. Рассвет будет скоро", – добавил митрополит.

Антон Логов рассказал, что создавал изображение "Рождественский Ангел" с большой верой в добро и любовью к людям.

Выпуск представлен почтовой маркой и номерным неперфорированным почтовым блоком, предназначенным для владельцев филателистических абонементов "Эксклюзив" и "Эксклюзив+". Марковый лист и блок украшены тиснением золотой и серебряной фольгой, а также конгревным тиснением. Номинал почтовой марки "Рождественский Ангел" – U, а тираж – 390 000 экземпляров.

Тираж почтового блока "Рождественский Ангел" – 5 100 экземпляров. Номинальная стоимость почтовой марки, размещенной на блоке, – Р.

Тираж конвертов "Первый день" составляет 20 000 экземпляров, карточек – 15 000, а презентационных папок – 500 экземпляров.

Приобрести почтовый выпуск можно в отделениях Укрпочты и в Почтовом маркете онлайн.

