НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы
Киев • УНН
Национальный банк Украины презентовал серебряную памятную монету "Дух Рождества" номиналом 10 гривен, украшенную дидухом и сценой предрождественской трапезы. Тираж монеты ограничен 15 тысячами штук, а ее продажа начнется в январе 2026 года.
Национальный банк Украины выпустил памятную серебряную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и традиционной рождественской трапезы. Ее тираж ограничен 15 тысячами штук, продажа начнется в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.
Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. Стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха, традиционного атрибута украинского Рождества, и полная тепла и уюта предрождественская трапеза украинской семьи. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Держим эту связь
О памятной монете
Монета имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.
Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).
На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благую весть. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).
На реверсе изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луну (муж) и звезды (их дети). Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами: кутьей, варениками, пампухами, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.
Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.
Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Тираж – до 15 000 штук.
Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.
НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображено23.12.25, 05:23 • 10756 просмотров