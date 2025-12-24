НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы

Национальный банк Украины выпустил памятную серебряную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и традиционной рождественской трапезы. Ее тираж ограничен 15 тысячами штук, продажа начнется в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. Стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха, традиционного атрибута украинского Рождества, и полная тепла и уюта предрождественская трапеза украинской семьи. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Держим эту связь