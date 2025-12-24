НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 6720 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 25589 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 42895 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57097 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 64636 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 40388 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 49452 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22060 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19239 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24716 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
60%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Москве погибли двое полицейских после взрыва автомобиля - СМИVideo24 декабря, 01:12 • 16148 просмотра
Наращивание военной мощи Китаем делает США уязвимыми - Пентагон24 декабря, 01:46 • 12195 просмотра
Дроны атаковали завод синтетического каучука в Тульской области РФVideo24 декабря, 04:30 • 16941 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6830 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 10909 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 57099 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 35312 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 64638 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной23 декабря, 11:27 • 49453 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 103787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Андрей Пышный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Китай
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo06:59 • 6930 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 30254 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 27748 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 30902 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 32838 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Национальный банк Украины презентовал серебряную памятную монету "Дух Рождества" номиналом 10 гривен, украшенную дидухом и сценой предрождественской трапезы. Тираж монеты ограничен 15 тысячами штук, а ее продажа начнется в январе 2026 года.

НБУ презентовал памятную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и праздничной трапезы

Национальный банк Украины выпустил памятную серебряную монету "Дух Рождества" с изображением дидуха и традиционной рождественской трапезы. Ее тираж ограничен 15 тысячами штук, продажа начнется в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет УНН.

Наша новая памятная монета "Дух Рождества" вобрала в себя глубокие традиции светлого семейного праздника, которые поколениями держат украинцев вместе. Стилизованное изображение золотистого соломенного дидуха, традиционного атрибута украинского Рождества, и полная тепла и уюта предрождественская трапеза украинской семьи. И хотя многие семьи сегодня разделены расстоянием, однако в сердцах друг друга мы за общим праздничным столом. Держим эту связь

- сказал Андрей Пышный.

О памятной монете

Монета имеет номинал 10 гривен. Она изготовлена из серебра 925 пробы, масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г.

Элементы отделки – двусторонняя локальная позолота со вставкой бриллианта (1,5 мм).

На аверсе в центре композиции размещено стилизованное изображение соломенного дидуха. Его основу украшает соломенный ангел, символизирующий защиту и благую весть. Фон композиции разделен на две плоскости, напоминающие окно, озаренное светом звезд в Сочельник. Одна из звезд символизирует Вифлеемскую звезду (в ее центре сияет бриллиант).

На реверсе изображена традиционная предрождественская трапеза украинской семьи, где образы отца, матери и детей визуально отождествляются с небесными светилами: нимбы вокруг их голов символизируют Солнце (жена), Луну (муж) и звезды (их дети). Перед семьей – стол с двенадцатью блюдами: кутьей, варениками, пампухами, рыбой и другими традиционными угощениями, а также головками чеснока – оберегом от нечистой силы.

Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Тираж – до 15 000 штук.

Реализация памятной монеты в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами начнется в январе 2026 года.

НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображено23.12.25, 05:23 • 10756 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаКультура
Национальный банк Украины
Андрей Пышный