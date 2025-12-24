НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези

Національний банк України випустив пам’ятну срібну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та традиційної різдвяної трапези. Її тираж обмежений 15 тисячами штук, продаж розпочнеться в січні 2026 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Наша нова пам’ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок