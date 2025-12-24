НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези

$42.100.05
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 7318 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 25908 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 43175 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57550 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 65021 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 40550 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 49721 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22087 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19263 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзиви
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 12465 перегляди
США запровадили візові обмеження проти п'ятьох осіб за тиск на свободу слова24 грудня, 02:54 • 5120 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 17214 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7362 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 11147 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 57551 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 35541 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 65022 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 49721 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 103996 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 7378 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 30390 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27865 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 31010 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32939 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The New York Times
Фільм

НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Національний банк України презентував срібну пам'ятну монету "Дух Різдва" номіналом 10 гривень, прикрашену дідухом та сценою передріздвяної трапези. Тираж монети обмежений 15 тисячами штук, а її продаж розпочнеться у січні 2026 року.

НБУ презентував пам’ятну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та святкової трапези

Національний банк України випустив пам’ятну срібну монету "Дух Різдва" із зображенням дідуха та традиційної різдвяної трапези. Її тираж обмежений 15 тисячами штук, продаж розпочнеться в січні 2026 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ, пише УНН.

Наша нова пам’ятна монета "Дух Різдва" увібрала у себе глибокі традиції світлого родинного свята, які поколіннями тримають українців разом. Стилізоване зображення золотистого солом’яного дідуха, традиційного атрибута українського Різдва, та сповнена тепла і затишку передріздвяної трапези української сім’ї. І хоча багато родин сьогодні розділені відстанню, проте у серцях одне одного ми за спільним святковим столом. Тримаймо цей зв’язок

- сказав Андрій Пишний.

Про пам’ятну монету

Монета має номінал 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г.

Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманту (1,5 мм).

На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю (у її центрі сяє діамант).

На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампухами, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Тираж – до 15 000 штук.

Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену дипломатам: що на ній зображено23.12.25, 05:23 • 10763 перегляди

Ольга Розгон

Економіка
Національний банк України
Андрій Пишний