НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену дипломатам: що на ній зображено
Київ • УНН
Національний банк України випустив пам'ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. На ній зображено оливкову гілку та прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років.
Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що на аверсі монети розміщено стилізоване зображення оливкової гілки – найдавнішого символу миру та добросусідства.
На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності.
Центральний елемент композиції – прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції
Там уточнили, що тираж монети - до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.
Нагадаємо
Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" номіналом 5 гривень. Монета присвячена інженерній майстерності українських розробників зброї та бойовій звитязі воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння.
