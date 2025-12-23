$42.250.09
22 грудня, 19:00 • 10008 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 19507 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 33179 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 25321 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 25214 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 24792 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 23111 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20947 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 18199 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13840 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Washington Post
YouTube

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену дипломатам: що на ній зображено

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Національний банк України випустив пам'ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. На ній зображено оливкову гілку та прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років.

НБУ випустив нову пам'ятну монету, присвячену дипломатам: що на ній зображено

Національний банк України (НБУ) випустив нову пам’ятну монету "Дипломатія" номіналом 5 гривень. Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на аверсі монети розміщено стилізоване зображення оливкової гілки – найдавнішого символу миру та добросусідства.

На реверсі вгорі зображені переплетені лінії, що символізують складність міжнародних зв’язків. Трикутник візуально підкреслює стійкість основи дипломатичної діяльності.

Центральний елемент композиції – прорис відбитка печатки Війська Запорізького 1648–1649 років, що свідчить про історичність української дипломатичної традиції

- розповіли в НБУ.

Там уточнили, що тираж монети - до 75 000 штук у сувенірному пакованні. Її реалізація в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ розпочнеться з 24 грудня 2025 року.

Нагадаємо

Національний банк України випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Безпілотний надводний апарат "Magura" номіналом 5 гривень. Монета присвячена інженерній майстерності українських розробників зброї та бойовій звитязі воїнів, які перетворили морські дрони на один із найефективніших видів озброєння.

Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанні18.12.25, 11:48 • 32751 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Національний банк України