НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображено

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Дипломатия" номиналом 5 гривен. На ней изображена оливковая ветвь и прорисовка оттиска печати Войска Запорожского 1648–1649 годов.
Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету "Дипломатия" номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует УНН.
Отмечается, что на аверсе монеты размещено стилизованное изображение оливковой ветви – древнейшего символа мира и добрососедства.
На реверсе вверху изображены переплетенные линии, символизирующие сложность международных связей. Треугольник визуально подчеркивает устойчивость основы дипломатической деятельности.
Центральный элемент композиции – прорисовка оттиска печати Войска Запорожского 1648–1649 годов, что свидетельствует об историчности украинской дипломатической традиции
Там уточнили, что тираж монеты - до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 24 декабря 2025 года.
