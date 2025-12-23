$42.250.09
49.470.12
ukenru
22 декабря, 19:00 • 9782 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 19228 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 32892 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 25123 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
22 декабря, 13:08 • 25113 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
22 декабря, 13:06 • 24758 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
22 декабря, 11:25 • 23081 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
22 декабря, 10:46 • 20933 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
22 декабря, 10:39 • 18187 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
22 декабря, 10:33 • 13832 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображено

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Национальный банк Украины выпустил памятную монету "Дипломатия" номиналом 5 гривен. На ней изображена оливковая ветвь и прорисовка оттиска печати Войска Запорожского 1648–1649 годов.

НБУ выпустил новую памятную монету, посвященную дипломатам: что на ней изображено

Национальный банк Украины (НБУ) выпустил новую памятную монету "Дипломатия" номиналом 5 гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на аверсе монеты размещено стилизованное изображение оливковой ветви – древнейшего символа мира и добрососедства.

На реверсе вверху изображены переплетенные линии, символизирующие сложность международных связей. Треугольник визуально подчеркивает устойчивость основы дипломатической деятельности.

Центральный элемент композиции – прорисовка оттиска печати Войска Запорожского 1648–1649 годов, что свидетельствует об историчности украинской дипломатической традиции

- рассказали в НБУ.

Там уточнили, что тираж монеты - до 75 000 штук в сувенирной упаковке. Ее реализация в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ начнется с 24 декабря 2025 года.

Напомним

Национальный банк Украины выпустил новую памятную монету "Украинский хлопок. Беспилотный надводный аппарат "Magura" номиналом 5 гривен. Монета посвящена инженерному мастерству украинских разработчиков оружия и боевой доблести воинов, которые превратили морские дроны в один из самых эффективных видов вооружения.

Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении18.12.25, 11:48 • 32751 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Общество
Национальный банк Украины