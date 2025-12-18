Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении (за основу) законопроект о десоветизации названия разменной монеты Украины. Речь идет о "копейке", которую планируется переименовать в "шаг", сообщает УНН.

Подробности

Текст законопроекта №14093 опубликован на сайте украинского парламента. Как отметила пресс-служба Верховной Рады, данное решение имеет не только технический, но и символический смысл.

"Копейка" - наследие российской империи и советского прошлого. Зато "шаг" - историческое украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики - говорится в сообщении.

При этом изменение не потребует дополнительных затрат: монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении одновременно, а соотношение останется 1:1.

Также сообщается, что в ближайшие 3–4 года планируется выпуск только монет "50 шагов" в количестве нескольких десятков миллионов штук - все остальные номиналы будут более 1 грн.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, "за" проголосовали 264 нардепа.

Контекст

Национальный банк Украины предложил заменить название украинских монет "копейка" на "шаг", для восстановления исторической справедливости.

В Украинском институте национальной памяти поддержали переименование копеек в шаги.

Далее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переименовании украинских монет "копейка" в "шаг". Это должно восстановить историческую справедливость и десоветизировать денежное обращение.

Напомним

Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о важности введения вместо копеек монет с названием "шаг". Он отметил, что название "копейка" в основном используется в россии, беларуси и на временно оккупированных кремлем территориях.

По его словам, переход к "шагам" должен был состояться еще в начале 1990-х годов, то есть, после восстановления Независимости. Но тогдашним политическим элитам не хватило воли.