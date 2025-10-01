У ВР зареєстровано законопроєкт про перейменування "копійки" на "шаг"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування українських монет "копійка" на "шаг", передає УНН.

Причини перейменування копійки

У пояснювальній записці до законопроєкту № 14093 зазначається, що грошова реформа 1996 року, яку експерти називають одним із найуспішніших досягнень України за часи незалежності, заклала основу для функціонування власної та ідентичної національної валюти України – гривні, але водночас не змогла остаточно розірвати зв’язок з російськими традиціями грошового обігу.

Як наслідок, у грошовому обігу України навіть через 34 роки з дня проголошення незалежності існує знаменник, що все ще об’єднує нашу країну з росією – це назва розмінної монети "копійка", що закріплена на законодавчому рівні - йдеться у пояснювальній записці.

В законопроєкті вказується, що в умовах широкомасштабної російської агресії заміна копійок на шаги є важливим та необхідним кроком, адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Із 15 країн, що входили до срср, копійка залишилася лише у трьох: Україні, росії, білорусі, а також у так званому "придністров’ї". Ігнорувати цей факт – це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами.

Натомість повернення назви "шаг" для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу.

Автори законопроєкту заявляють, що до 30-річчя від проведення грошової реформи та введення власної грошової одиниці в Україні, що відзначатиметься у 2026 році, прийшов час остаточно очистити монетарний суверенітет України від щонайменшої спорідненості з будь-чим російським та пострадянським і змінити назву розмінних монет із "копійка" на "шаг", закріпивши в законодавстві України питомо українську назву сотої частини гривні.

Як відбуватиметься реалізація перейменування копійки на шаг

В законопроєкті зазначається, що після введення в обіг Національним банком розмінних монет номіналом

50 шагів не передбачається одномоментне вилучення із грошового обігу розмінних монет номіналом 50 "копійок", оскільки станом на 1 вересня 2025 в готівковому обігу перебуває 1,4 млрд шт. монет цього номіналу. Водночас планові обсяги виготовлення розмінних монет цього номіналу на 2025 рік – 20 млн штук.

Також у законопроєкті "Про внесення змін до деяких законів України щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України" пропонується установити, що:

порядок і строки вилучення з обігу розмінної монети “копійка”, а також порядок проведення розрахунків під час одночасного функціонування в обігу розмінної монети “копійка” та “шаг” визначаються нормативно-правовими актами Національного банку;

співвідношення між розмінною монетою “копійка” та розмінною монетою “шаг” дорівнює 1:1.”

Пропонується, що монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно. Відповідно, за оцінками Національного банку, не виникатимуть додаткові витрати, пов’язаніз утилізацією монет номіналом 50 "копійок" та виготовленням розмінних монет номіналом 50 шагів на їх заміну. Витрати, пов’язані з виготовленням розмінних монет 50 "шагів", є операційними витратами відповідно до планових обсягів їх виготовлення на 2025 рік.

Окрім того, зазначається, що з боку Національного банку не передбачаються додаткові витрати виробничого чи організаційно-технічного характеру, обумовлені виготовленням розмінних монет нового дизайну, адже використовуватиметься те ж саме обладнання зі збереженням масо-габаритних характеристик, кольору та металу заготованок.

Пишний пояснив, чому НБУ прагне замінити "копійку" на "шаг"

Доповнення

Торік Національний банк України запропонував замінити назву українських монет "копійка" на "шаг", для відновлення історичної справедливості.

В Інституті нацпам'яті підтримали перейменування копійок на шаги.