В ВР зарегистрирован законопроект о переименовании "копейки" в "шаг"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переименовании украинских монет "копейка" на "шаг", передает УНН.

Причины переименования копейки

В пояснительной записке к законопроекту № 14093 отмечается, что денежная реформа 1996 года, которую эксперты называют одним из самых успешных достижений Украины за время независимости, заложила основу для функционирования собственной и идентичной национальной валюты Украины – гривны, но в то же время не смогла окончательно разорвать связь с российскими традициями денежного обращения.

Как следствие, в денежном обращении Украины даже спустя 34 года со дня провозглашения независимости существует знаменатель, который все еще объединяет нашу страну с россией – это название разменной монеты "копейка", закрепленное на законодательном уровне - говорится в пояснительной записке.

В законопроекте указывается, что в условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств. Из 15 стран, входивших в СССР, копейка осталась только в трех: Украине, россии, беларуси, а также в так называемом "приднестровье". Игнорировать этот факт – это сохранять связь между Украиной и враждебными нарративами.

Вместо этого возвращение названия "шаг" для современной разменной монеты Украины послужит восстановлению исторической справедливости и отсоветизации (десоветизации) денежного обращения.

Авторы законопроекта заявляют, что к 30-летию со дня проведения денежной реформы и введения собственной денежной единицы в Украине, которое будет отмечаться в 2026 году, пришло время окончательно очистить монетарный суверенитет Украины от малейшего родства с чем-либо российским и постсоветским и изменить название разменных монет с "копейка" на "шаг", закрепив в законодательстве Украины исконно украинское название сотой части гривны.

Как будет происходить реализация переименования копейки на шаг

В законопроекте отмечается, что после введения в обращение Национальным банком разменных монет номиналом

50 шагов не предусматривается одномоментное изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 "копеек", поскольку по состоянию на 1 сентября 2025 года в наличном обращении находится 1,4 млрд шт. монет этого номинала. В то же время плановые объемы изготовления разменных монет этого номинала на 2025 год – 20 млн штук.

Также в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отсоветизации (десоветизации) названия разменной монеты Украины" предлагается установить, что:

порядок и сроки изъятия из обращения разменной монеты “копейка”, а также порядок проведения расчетов при одновременном функционировании в обращении разменной монеты “копейка” и “шаг” определяются нормативно-правовыми актами Национального банка;

соотношение между разменной монетой “копейка” и разменной монетой “шаг” равно 1:1.”

Предполагается, что монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно. Соответственно, по оценкам Национального банка, не возникнут дополнительные расходы, связанные с утилизацией монет номиналом 50 "копеек" и изготовлением разменных монет номиналом 50 шагов на их замену. Расходы, связанные с изготовлением разменных монет 50 "шагов", являются операционными расходами в соответствии с плановыми объемами их изготовления на 2025 год.

Кроме того, отмечается, что со стороны Национального банка не предусматриваются дополнительные расходы производственного или организационно-технического характера, обусловленные изготовлением разменных монет нового дизайна, ведь будет использоваться то же самое оборудование с сохранением массо-габаритных характеристик, цвета и металла заготовок.

Пышный объяснил, почему НБУ стремится заменить "копейку" на "шаг"

Дополнение

В прошлом году Национальный банк Украины предложил заменить название украинских монет "копейка" на "шаг" для восстановления исторической справедливости.

В Институте нацпамяти поддержали переименование копеек на шаги.