Пышный объяснил, почему НБУ стремится заменить "копейку" на "шаг"
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный предложил заменить название "копейка" на "шаг". 50 участников конференции "Money & Banking" подписали открытое письмо в поддержку этой инициативы.
Национальный банк планирует заменить "копейку" на "шаг" для завершения денежной реформы, о чем сообщил глава НБУ Андрей Пышный на конференции "Money & Banking: деньги и банки в истории Европы", сообщили в регуляторе, пишет УНН.
Детали
"Национальный банк стремится фактически завершить денежную реформу, начатую в 1996 году, восстановить историческую справедливость, искоренив российское название "копейка", заменив ее на украинский "шаг", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.
Участники конференции, как указано, "положительно оценили предложение Национального банка по изменению названия монеты "копейка" на "шаг" и инициировали подписание открытого письма от научного сообщества в поддержку этой инициативы". "Сейчас его подписали 50 участников конференции", - указали в Нацбанке.
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"2 сентября 2024, 12:45 • 27051 просмотр