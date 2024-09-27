Пышный объяснил, почему НБУ стремится заменить "копейку" на "шаг"

Национальный банк планирует заменить "копейку" на "шаг" для завершения денежной реформы, о чем сообщил глава НБУ Андрей Пышный на конференции "Money & Banking: деньги и банки в истории Европы", сообщили в регуляторе, пишет УНН.

Детали

"Национальный банк стремится фактически завершить денежную реформу, начатую в 1996 году, восстановить историческую справедливость, искоренив российское название "копейка", заменив ее на украинский "шаг", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Участники конференции, как указано, "положительно оценили предложение Национального банка по изменению названия монеты "копейка" на "шаг" и инициировали подписание открытого письма от научного сообщества в поддержку этой инициативы". "Сейчас его подписали 50 участников конференции", - указали в Нацбанке.

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"