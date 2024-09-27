Пишний пояснив, чому НБУ прагне замінити "копійку" на "шаг"
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний запропонував замінити назву "копійка" на "шаг". 50 учасників конференції "Money & Banking" підписали відкритий лист на підтримку цієї ініціативи.
Національний банк планує замінити "копійку" на "шаг" для завершення грошової реформи, про що повідомив голова НБУ Андрій Пишний на конференції "Money & Banking: гроші та банки в історії Європи", повідомили у регуляторі, пише УНН.
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"Національний банк прагне фактично завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році, відновити історичну справедливість, викорінивши російську назву "копійка", замінивши її на український "шаг", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.
Учасники конференції, як вказано, "позитивно оцінили пропозицію Національного банку щодо зміни назви монети "копійка" на "шаг" та ініціювали підписання відкритого листа від наукової спільноти на підтримку цієї ініціативи". "Наразі його підписали 50 учасників конференції", - вказали у Нацбанку.
Нацбанк пропонує замінити назву монети "копійка" на "шаг"02.09.24, 15:45 • 27404 перегляди