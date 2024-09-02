Нацбанк пропонує замінити назву монети "копійка" на "шаг"

Національний банк України пропонує замінити назву українських монет "копійка" на "шаг", для відновлення історичної справедливості. Про це йдеться в заяві НБУ, пише УНН.

Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" - йдеться у заяві.

За словами Голови Нацбанку Андрія Пишного "копійка" – символ московської окупації.

Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг" – сказав він.

Регулятор пояснює, що відродження назви "шаг" поверне українським монетам власну ідентичність.

Назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України. Грошовий обіг України очиститься від російського впливу - додають в НБУ.

Національний банк розповідає, зміна "копійок" має важливе значення та необхідним кроком, "адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав".

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