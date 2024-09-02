Нацбанк пропонує замінити назву монети "копійка" на "шаг"
Київ • УНН
Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості. НБУ пояснює, що це сприятиме дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України.
Національний банк України пропонує замінити назву українських монет "копійка" на "шаг", для відновлення історичної справедливості. Про це йдеться в заяві НБУ, пише УНН.
Для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій у грошовому обігу України Національний банк України ініціює зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг"
За словами Голови Нацбанку Андрія Пишного "копійка" – символ московської окупації.
Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово "шаг"
Регулятор пояснює, що відродження назви "шаг" поверне українським монетам власну ідентичність.
Назва "шаг" давнього українського походження, вона уже використовувалася як на території України, так і в українській грошовій лічбі (з XVI – XVII ст.). Це унікальне найменування монети, якого не знають інші лінгвокультури. Воно широко вживається в класичній українській літературі, зокрема часто згадується у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників. У часи Української революції 1917–1921 років у реальний грошовий обіг були введені грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні. Тому відродження такої практики обґрунтоване історичною та мовною традицією України. Грошовий обіг України очиститься від російського впливу
Національний банк розповідає, зміна "копійок" має важливе значення та необхідним кроком, "адже сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав".
Нагадаємо
Національний банк України до річниці Незалежності України випустив модифіковані банкноти з гаслом "Слава Україні! Героям слава!".