Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  89487 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  94916 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  48122 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  52446 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  69051 просмотра
публикации
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  45721 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63375 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  192443 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  190467 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  192762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  35303 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  101861 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  103360 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  100477 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  103904 просмотра
Актуальное
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 12:45  •  16014 просмотра

Read in English

Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с «копейка» на «шаг» для восстановления исторической справедливости. НБУ объясняет, что это будет способствовать дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Национальный банк Украины предлагает заменить название украинских монет "копейка" на "шаг", для восстановления исторической справедливости. Об этом говорится в заявлении НБУ, пишет УНН.

Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг"

- говорится в заявлении.

По словам Главы Нацбанка Андрея Пышного "копейка" - символ московской оккупации.

Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к безоговорочному выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг"

 - сказал он.

Регулятор объясняет, что возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.

Название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном счете (с XVI - XVII вв.). Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко употребляется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальный денежный оборот были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины. Денежный оборот Украины очистится от российского влияния

- добавляют в НБУ.

Национальный банк рассказывает, изменение "копеек" имеет важное значение и необходимым шагом, "ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств".

Напомним

Национальный банк Украины к годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  63375 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  37735 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  50290 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  40906 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Эксклюзив
АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт
  •  46470 просмотра

АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт

Эксклюзив
Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов
  •  50593 просмотра

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
  •  52754 просмотра

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  58408 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  106102 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024
1 сентября 2024, 10:04  •  111282 просмотра

Оксана Зубковская завоевала второе золото для Украины на Паралимпиаде-2024

Популярные

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  69051 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  52446 просмотра
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки в Киеве

  •  48122 просмотра
Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

Польша подняла авиацию из-за массированных ударов России по Украине

  •  94916 просмотра
Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

Россия атакует Никопольщину дронами-камикадзе и артиллерией

  •  89487 просмотра

Публикации

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  45721 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63375 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  192443 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  190467 просмотра
С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

С укрытиями и теплыми помещениями: школы и детсады Броварской громады готовы к новому учебному году

30 августа 2024, 12:27  •  192762 просмотра

Война

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

  •  162 просмотра
В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  433 просмотра
150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

  •  669 просмотра
Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

  •  1409 просмотра
В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф

В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф

  •  2622 просмотра

политика

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  433 просмотра
Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

  •  5118 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7415 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16290 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  45740 просмотра

Война

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

Новая атака рф на Харьков: зафиксировано попадание на территории вуза и в гаражном кооперативе

  •  162 просмотра
В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  433 просмотра
150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

150 тысяч военных зарегистрировались в приложении "Армія+"

  •  669 просмотра
Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

Захватчики проводят рейды вдоль 15-километровой зоны отчуждения на ВОТ Херсонщины - Сопротивление

  •  1409 просмотра
В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф

В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны рф

  •  2622 просмотра

политика

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной

  •  433 просмотра
Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

Зеленский с премьером Нидерландов в Запорожье посетили учебное заведение

  •  5118 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7415 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16290 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  45740 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  18590 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  100296 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  100365 просмотра

Экономика

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

  •  4520 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  7415 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  16290 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  63415 просмотра
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
Эксклюзив

  •  37753 просмотра

Киев

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

  •  20588 просмотра
Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

  •  11271 просмотра
Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

  •  11261 просмотра
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
Эксклюзив

  •  52754 просмотра
Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

  •  29977 просмотра