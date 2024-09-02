Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Национальный банк Украины предлагает заменить название украинских монет "копейка" на "шаг", для восстановления исторической справедливости. Об этом говорится в заявлении НБУ, пишет УНН.

Для восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг" - говорится в заявлении.

По словам Главы Нацбанка Андрея Пышного "копейка" - символ московской оккупации.

Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к безоговорочному выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, исконно украинское, слово для определения мелких монет - это слово "шаг" - сказал он.

Регулятор объясняет, что возрождение названия "шаг" вернет украинским монетам собственную идентичность.

Название "шаг" древнего украинского происхождения, оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинском денежном счете (с XVI - XVII вв.). Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко употребляется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей. Во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальный денежный оборот были введены денежные знаки с названием "шаг", что было закреплено на законодательном уровне. Поэтому возрождение такой практики обосновано исторической и языковой традицией Украины. Денежный оборот Украины очистится от российского влияния - добавляют в НБУ.

Национальный банк рассказывает, изменение "копеек" имеет важное значение и необходимым шагом, "ведь сегодня копейки остались в обращении только у враждебных к Украине государств".

Напомним

Национальный банк Украины к годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".