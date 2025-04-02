"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14754 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 104007 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166933 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105297 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 342041 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173082 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144527 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196050 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124753 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108129 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
 м/с
56 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46452 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158558 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36921 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84053 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22539 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14754 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 84076 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 104007 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166933 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19907 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22563 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36941 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46475 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135575 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

Київ • УНН

 • 22066 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.

"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про важливість запровадження замість копійок монет з іншою назвою – шаг.

Про це він заявив в інтерв'ю Українському радіо, передає УНН.

Деталі

Пишний зазначив, що назва "копійка" здебільшого використовується в росії, білорусі і на тимчасово окупованих кремлем територіях. За його словами, перехід до "шагів" мав би відбутися ще на початку 1990-х років, тобто, після відновлення Незалежності. Але тодішнім політичним елітам не вистачило волі, сказав Пишний.

Копійка – це московитська назва. Вона залишилася тільки в москві, Мінську і на тимчасово окупованих росією територіях. Решта республік, які входили до складу колишнього Радянського Союзу, цього позбулися. 1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді нам не вистачило політичної волі

- заявив голова НБУ.

За словами Пишного, після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, Нацбанк почне карбувати шаги і припинить виробляти копійки.

Нагадаємо

Національний банк України скасував з 1 квітня ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками.  

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаПолітика
Білорусь
Національний банк України
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95