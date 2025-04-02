"Це московитська назва": у НБУ пояснили важливість заміни копійок на шаги
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що назва «копійка» використовується в росії, білорусі та на окупованих територіях. Він зазначив, що перехід до "шагів" мав відбутися ще на початку 90-х.
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про важливість запровадження замість копійок монет з іншою назвою – шаг.
Про це він заявив в інтерв'ю Українському радіо, передає УНН.
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Пишний зазначив, що назва "копійка" здебільшого використовується в росії, білорусі і на тимчасово окупованих кремлем територіях. За його словами, перехід до "шагів" мав би відбутися ще на початку 1990-х років, тобто, після відновлення Незалежності. Але тодішнім політичним елітам не вистачило волі, сказав Пишний.
Копійка – це московитська назва. Вона залишилася тільки в москві, Мінську і на тимчасово окупованих росією територіях. Решта республік, які входили до складу колишнього Радянського Союзу, цього позбулися. 1992 року ми навіть викарбували першу пробну партію монет шаг. Вони мали стати повноцінною частиною української гривні, але тоді нам не вистачило політичної волі
За словами Пишного, після ухвалення відповідного рішення Верховною Радою, Нацбанк почне карбувати шаги і припинить виробляти копійки.
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