"Это московитское название": в НБУ объяснили важность замены копеек на шаги

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о важности введения вместо копеек монет с другим названием – шаг.

Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает УНН.

Детали

Пышный отметил, что название "копейка" в основном используется в россии, беларуси и на временно оккупированных кремлем территориях. По его словам, переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 1990-х годов, то есть, после восстановления Независимости. Но тогдашним политическим элитам не хватило воли, сказал Пышный.

Копейка – это московитское название. Она осталась только в москве, Минске и на временно оккупированных россией территориях. Остальные республики, входившие в состав бывшего Советского Союза, от этого избавились. В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шаг. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли - заявил глава НБУ.

По словам Пышного, после принятия соответствующего решения Верховной Радой, Нацбанк начнет чеканить шаги и прекратит производить копейки.

Напомним

Национальный банк Украины отменил с 1 апреля лимит в 150 тысяч гривен на переводы между картами.