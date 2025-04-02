"Это московитское название": в НБУ объяснили важность замены копеек на шаги
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что название «копейка» используется в россии, беларуси и на оккупированных территориях. Он отметил, что переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 90-х.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о важности введения вместо копеек монет с другим названием – шаг.
Об этом он заявил в интервью Украинскому радио, передает УНН.
Детали
Пышный отметил, что название "копейка" в основном используется в россии, беларуси и на временно оккупированных кремлем территориях. По его словам, переход к "шагам" должен был произойти еще в начале 1990-х годов, то есть, после восстановления Независимости. Но тогдашним политическим элитам не хватило воли, сказал Пышный.
Копейка – это московитское название. Она осталась только в москве, Минске и на временно оккупированных россией территориях. Остальные республики, входившие в состав бывшего Советского Союза, от этого избавились. В 1992 году мы даже отчеканили первую пробную партию монет шаг. Они должны были стать полноценной частью украинской гривны, но тогда нам не хватило политической воли
По словам Пышного, после принятия соответствующего решения Верховной Радой, Нацбанк начнет чеканить шаги и прекратит производить копейки.
Напомним
Национальный банк Украины отменил с 1 апреля лимит в 150 тысяч гривен на переводы между картами.