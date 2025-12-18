Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанні

Верховна Рада України прийняла у першому читанні (за основу) законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України. Йдеться про "копійку", яку планується перейменувати на "шаг", повідомляє УНН.

Деталі

Текст законопроекту №14093 опублікований на сайті українського парламенту. Як зазначила пресслужба Верховної Ради, дане рішення має не лише технічний, а й символічний зміст.

"Копійка" - спадщина російської імперії та радянського минулого. Натомість "шаг" - історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки - йдеться в повідомленні.

При цьому зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Також повідомляється, що у найближчі 3–4 роки планується випуск лише монет "50 шагів" у кількості декількох десятків мільйонів штук - всі інші номінали будуть понад 1 грн.

Як зазначив народний депутат Ярослав Желєзняк, "за" проголосували 264 нардепи.

Контекст

Національний банк України запропонував замінити назву українських монет "копійка" на "шаг", для відновлення історичної справедливості.

В Українському інституті національної пам'яті підтримали перейменування копійок на шаги.

Далі у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про перейменування українських монет "копійка" на "шаг". Це має відновити історичну справедливість та дерадянізувати грошовий обіг.

Нагадаємо

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив про важливість запровадження замість копійок монет з назвою "шаг". Він зазначив, що назва "копійка" здебільшого використовується в росії, білорусі і на тимчасово окупованих кремлем територіях.

За його словами, перехід до "шагів" мав би відбутися ще на початку 1990-х років, тобто, після відновлення Незалежності. Але тодішнім політичним елітам не вистачило волі.