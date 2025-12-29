У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованій Луганщині студентів першого курсу медичних факультетів залучають до роботи молодшим медичним персоналом через кадрову кризу. Це створює ризики для пацієнтів, оскільки студенти не мають базових знань.
В тимчасово окупованій Луганській області студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати молодшим медичним персоналом. Це відбувається через кадрову кризу, що створює ризики для пацієнтів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в тимчасово окупованій Луганській області кадрову кризу в медицині намагаються перекрити за рахунок студентів без базової підготовки. Про запуск відповідної програми публічно заявила так звана міністр охорони здоров’я окупованої Луганщини Наталія Пащенко.
Студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати в лікарнях на посадах молодшого медичного персоналу, подаючи це як "ранній старт кар’єри" та "безшовний вхід у професію". На практиці це означає, що медичну допомогу населенню надають люди, які лише почали навчання і не володіють базовими знаннями з анатомії, фізіології, фармакології чи клінічної логіки. Формально йдеться про практичний досвід, однак фактично першокурсників використовують для заміщення відсутнього персоналу в умовах гострого дефіциту кадрів
Інсайдери ЦНС повідомляють, що в низці лікарень такі студенти залучаються до процедур, які без належної підготовки створюють прямі ризики для пацієнтів.
Контроль з боку досвідчених медиків обмежений або відсутній через перевантаження, а помилки, пов’язані з недосвідченістю, стають системною проблемою, а не поодинокими випадками.
"Окупаційна адміністрація намагається замаскувати колапс медичної системи освітніми гаслами. Насправді ж ідеться про експлуатацію недосвідчених студентів і про подальше погіршення якості медичної допомоги для населення, яке опиняється в умовах знижених стандартів безпеки та лікування", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявлено критичний дефіцит реанімаційної техніки, включаючи відсутність дихальних мішків та кардіомоніторів. Перевірка підтвердила, що відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу, а смертність новонароджених зросла на 9% за рік.
