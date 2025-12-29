У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС

В тимчасово окупованій Луганській області студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати молодшим медичним персоналом. Це відбувається через кадрову кризу, що створює ризики для пацієнтів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Зазначається, що в тимчасово окупованій Луганській області кадрову кризу в медицині намагаються перекрити за рахунок студентів без базової підготовки. Про запуск відповідної програми публічно заявила так звана міністр охорони здоров’я окупованої Луганщини Наталія Пащенко.

Студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати в лікарнях на посадах молодшого медичного персоналу, подаючи це як "ранній старт кар’єри" та "безшовний вхід у професію". На практиці це означає, що медичну допомогу населенню надають люди, які лише почали навчання і не володіють базовими знаннями з анатомії, фізіології, фармакології чи клінічної логіки. Формально йдеться про практичний досвід, однак фактично першокурсників використовують для заміщення відсутнього персоналу в умовах гострого дефіциту кадрів