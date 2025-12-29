У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС

$42.060.13
Ексклюзив
18:57
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Популярнi новини
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
Hyundai не може викупити свій колишній завод у росії через війну в Україні - Reuters29 грудня, 13:27
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34
лавров заявив, що українські дрони атакували резиденцію путіна: пригрозив ударом у відповідь та переглядом переговорної позиції рф29 грудня, 15:44
Трамп заявив про удар по "великому об'єкту" у Венесуелі - Bloomberg15:59
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині студентів першого курсу медичних факультетів залучають до роботи молодшим медичним персоналом через кадрову кризу. Це створює ризики для пацієнтів, оскільки студенти не мають базових знань.

У лікарнях Луганщини медичну допомогу надають студенти без підготовки - ЦНС

В тимчасово окупованій Луганській області студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати молодшим медичним персоналом. Це відбувається через кадрову кризу, що створює ризики для пацієнтів. Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в тимчасово окупованій Луганській області кадрову кризу в медицині намагаються перекрити за рахунок студентів без базової підготовки. Про запуск відповідної програми публічно заявила так звана міністр охорони здоров’я окупованої Луганщини Наталія Пащенко.

Студентів першого курсу медичних факультетів залучають працювати в лікарнях на посадах молодшого медичного персоналу, подаючи це як "ранній старт кар’єри" та "безшовний вхід у професію". На практиці це означає, що медичну допомогу населенню надають люди, які лише почали навчання і не володіють базовими знаннями з анатомії, фізіології, фармакології чи клінічної логіки. Формально йдеться про практичний досвід, однак фактично першокурсників використовують для заміщення відсутнього персоналу в умовах гострого дефіциту кадрів

- йдеться у дописі.

Інсайдери ЦНС повідомляють, що в низці лікарень такі студенти залучаються до процедур, які без належної підготовки створюють прямі ризики для пацієнтів.

Контроль з боку досвідчених медиків обмежений або відсутній через перевантаження, а помилки, пов’язані з недосвідченістю, стають системною проблемою, а не поодинокими випадками.

"Окупаційна адміністрація намагається замаскувати колапс медичної системи освітніми гаслами. Насправді ж ідеться про експлуатацію недосвідчених студентів і про подальше погіршення якості медичної допомоги для населення, яке опиняється в умовах знижених стандартів безпеки та лікування", - додали в ЦНС.

Нагадаємо

У головній дитячій клінічній лікарні Криму виявлено критичний дефіцит реанімаційної техніки, включаючи відсутність дихальних мішків та кардіомоніторів. Перевірка підтвердила, що відділення інтенсивної терапії новонароджених працює на межі колапсу, а смертність новонароджених зросла на 9% за рік.

Віта Зеленецька

Здоров'я
російська пропаганда
Війна в Україні
Луганська область
Крим