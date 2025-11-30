$42.190.00
Паспорт “днр” не працює: окупанти в Донецьку відрізають людей від медицини - ЦНС

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

У донецьких поліклініках з'явилися оголошення, що власники паспортів так званої "днр" прирівнюються до іноземців. Це означає, що для них передбачена лише екстрена та невідкладна медична допомога або повністю платні послуги.

Паспорт “днр” не працює: окупанти в Донецьку відрізають людей від медицини - ЦНС

У донецьких поліклініках з’явилися оголошення, що власники паспортів так званої "днр" прирівнюються до іноземців. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, таким чином відтепер для таких громадян передбачена лише екстрена та невідкладна медична допомога, або ж повністю платні послуги.

Окупаційна адміністрація прикривається застарілими постановами рф, хоча й нові правила такі самі - без російського паспорта тебе просто не лікують. Аналітики ЦНС фіксують масові відмови в прийомі. Людей ставлять перед фактом: або роби паспорт рф, або залишайся без терапевта, без оглядів і без доступу до будь-яких спеціалістів

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що це показує головне: паспорт, який роками нав’язували як "державність", не потрібен навіть окупантам.

Нагадаємо

У росії наростає дефіцит життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, а пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.

Вадим Хлюдзинський

