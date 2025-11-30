$42.190.00
29 ноября, 18:27 • 13503 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 25152 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 20808 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 20837 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 20325 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 15954 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 15728 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 14329 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 14899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 15299 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Паспорт "ДНР" не работает: оккупанты в Донецке отрезают людей от медицины - ЦНС

Киев • УНН

 • 468 просмотра

В донецких поликлиниках появились объявления, что владельцы паспортов так называемой "ДНР" приравниваются к иностранцам. Это означает, что для них предусмотрена только экстренная и неотложная медицинская помощь или полностью платные услуги.

Паспорт "ДНР" не работает: оккупанты в Донецке отрезают людей от медицины - ЦНС

В донецких поликлиниках появились объявления, что владельцы паспортов так называемой "днр" приравниваются к иностранцам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, таким образом отныне для таких граждан предусмотрена только экстренная и неотложная медицинская помощь, или же полностью платные услуги.

Оккупационная администрация прикрывается устаревшими постановлениями рф, хотя и новые правила такие же - без российского паспорта тебя просто не лечат. Аналитики ЦНС фиксируют массовые отказы в приеме. Людей ставят перед фактом: либо делай паспорт рф, либо оставайся без терапевта, без осмотров и без доступа к любым специалистам

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что это показывает главное: паспорт, который годами навязывали как "государственность", не нужен даже оккупантам.

Напомним

В россии нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

