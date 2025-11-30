В донецких поликлиниках появились объявления, что владельцы паспортов так называемой "днр" приравниваются к иностранцам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, таким образом отныне для таких граждан предусмотрена только экстренная и неотложная медицинская помощь, или же полностью платные услуги.

Оккупационная администрация прикрывается устаревшими постановлениями рф, хотя и новые правила такие же - без российского паспорта тебя просто не лечат. Аналитики ЦНС фиксируют массовые отказы в приеме. Людей ставят перед фактом: либо делай паспорт рф, либо оставайся без терапевта, без осмотров и без доступа к любым специалистам - говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что это показывает главное: паспорт, который годами навязывали как "государственность", не нужен даже оккупантам.

Напомним

В россии нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.

