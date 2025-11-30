Паспорт "ДНР" не работает: оккупанты в Донецке отрезают людей от медицины - ЦНС
В донецких поликлиниках появились объявления, что владельцы паспортов так называемой "ДНР" приравниваются к иностранцам. Это означает, что для них предусмотрена только экстренная и неотложная медицинская помощь или полностью платные услуги.
Отмечается, таким образом отныне для таких граждан предусмотрена только экстренная и неотложная медицинская помощь, или же полностью платные услуги.
Оккупационная администрация прикрывается устаревшими постановлениями рф, хотя и новые правила такие же - без российского паспорта тебя просто не лечат. Аналитики ЦНС фиксируют массовые отказы в приеме. Людей ставят перед фактом: либо делай паспорт рф, либо оставайся без терапевта, без осмотров и без доступа к любым специалистам
В ЦНС указывают, что это показывает главное: паспорт, который годами навязывали как "государственность", не нужен даже оккупантам.
В россии нарастает дефицит жизненно важных лекарств, в частности для людей с диабетом и онкозаболеваниями. В ряде регионов заканчиваются препараты инсулина, а пациенты месяцами не могут получить их по рецепту.
