ЦПД: росіяни потерпають від дефіциту ліків через війну та санкції
Київ • УНН
У росії наростає дефіцит життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, а пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.
У росії наростає проблема дефіциту життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. Ця проблема переросла в системну кризу медичного забезпечення по всій країні, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Зазначається, що у низці регіонів рф закінчуються препарати інсуліну, критичного для людей з діабетом I та II типів. При цьому аптеки продають останні упаковки за завищеними цінами, а нові поставки обіцяють після Нового року. Водночас чиновники запевняють, що препарати є, тоді як пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.
Регіони росії фіксують також перебої з ліками від онкологічних захворювань, гіпертензії, епілепсії, навіть базовими антибіотиками і вакцинами. Пацієнти змушені шукати ліки через "сірі" канали, знайомих чи благодійні фонди. Це свідчить про величезний розрив між офіційними заявами про "імпортозаміщення" та реальністю
Вказується, що дефіцит ліків у рф стає все критичнішим і його вже не можна пояснити локальними збоями.
"Поки путін витрачає величезні кошти на війну, а санкції поступово нищать економіку, система охорони здоров’я занурюється у глибоку кризу, наслідки якої росіяни відчуватимуть ще багато років", - прогнозують у ЦПД.
Нагадаємо
У росії фіксують масове виключення студентів із медичних університетів після підписання очільником кремля володимиром путіним закону, який зобов’язує медиків відпрацьовувати три роки після навчання.
