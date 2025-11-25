ЦПД: росіяни потерпають від дефіциту ліків через війну та санкції

$42.270.11
48.700.19
ukenru
24 листопада, 20:32 • 15163 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 29957 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 30645 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 28503 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 28865 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 41097 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 36028 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17954 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14727 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12429 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2м/с
95%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24 листопада, 21:16 • 7628 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА22:24 • 9704 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям22:51 • 8958 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto23:23 • 6716 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці23:35 • 10605 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 22263 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 41096 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 36026 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 49877 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 75073 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Віталій Кличко
Йонас Гахр Сторе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Київська область
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 34632 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 37813 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 47153 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 57351 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 58784 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)
Опалення
Financial Times

ЦПД: росіяни потерпають від дефіциту ліків через війну та санкції

Київ • УНН

 • 844 перегляди

У росії наростає дефіцит життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. У низці регіонів закінчуються препарати інсуліну, а пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.

ЦПД: росіяни потерпають від дефіциту ліків через війну та санкції

У росії наростає проблема дефіциту життєво важливих ліків, зокрема для людей з діабетом та онкозахворюваннями. Ця проблема переросла в системну кризу медичного забезпечення по всій країні, інформує УНН із посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Зазначається, що у низці регіонів рф закінчуються препарати інсуліну, критичного для людей з діабетом I та II типів. При цьому аптеки продають останні упаковки за завищеними цінами, а нові поставки обіцяють після Нового року. Водночас чиновники запевняють, що препарати є, тоді як пацієнти місяцями не можуть отримати їх за рецептом.

Регіони росії фіксують також перебої з ліками від онкологічних захворювань, гіпертензії, епілепсії, навіть базовими антибіотиками і вакцинами. Пацієнти змушені шукати ліки через "сірі" канали, знайомих чи благодійні фонди. Це свідчить про величезний розрив між офіційними заявами про "імпортозаміщення" та реальністю

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що дефіцит ліків у рф стає все критичнішим і його вже не можна пояснити локальними збоями.

"Поки путін витрачає величезні кошти на війну, а санкції поступово нищать економіку, система охорони здоров’я занурюється у глибоку кризу, наслідки якої росіяни відчуватимуть ще багато років", - прогнозують у ЦПД.

Нагадаємо

У росії фіксують масове виключення студентів із медичних університетів після підписання очільником кремля володимиром путіним закону, який зобов’язує медиків відпрацьовувати три роки після навчання.

ЦНС: окупанти, через спротив місцевих лікарів, відряджають на ТОТ медиків з росії14.05.23, 02:43 • 685939 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Здоров'яНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Аптека
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України