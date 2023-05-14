ЦНС: окупанти, через спротив місцевих лікарів, відряджають на ТОТ медиків з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Через спротив місцевих лікарів, окупанти змушені відряджати на тимчасово окуповані території медиків з території рф. Про це повідомили у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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Повідомляється, що на тимчасово окуповані території Луганщини прибули нові медики з території рф. Наразі це 11 бригад з башкортостану, списки яких отримало українське підпілля.
Так, окупанти відряджають медиків з рф через недовіру до місцевих лікарів. Зазначається, що російські медики обслуговують військових з підрозділів зс рф.
"Через серйозні втрати на фронті кількість поранених росіян стає все більшою. Як наслідок – зростає навантаження на медичні заклади на ТОТ", - підкреслили у ЦНС.
Нагадаємо
У ЦНС повідомили, що окупаційна влада на ТОТ не може контролювати "вагнерівців".