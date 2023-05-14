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ЦНС: оккупанты, из-за сопротивления местных врачей, отправляют на ВОТ медиков из россии

Киев • УНН

 • 685933 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Из-за сопротивления местных врачей, оккупанты вынуждены отправлять на временно оккупированные территории медиков с территории рф. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что на временно оккупированные территории Луганщины прибыли новые медики с территории рф. Сейчас это 11 бригад из башкортостана, списки которых получило украинское подполье.

Так, оккупанты отправляют медиков из рф из-за недоверия к местным врачам. Отмечается, что российские медики обслуживают военных из подразделений вс рф.

"Из-за серьезных потерь на фронте количество раненых россиян становится все больше. Как следствие – растет нагрузка на медицинские учреждения на ВОТ", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним

В ЦНС сообщили, что оккупационные власти на ВОТ не могут контролировать "вагнеровцев".

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