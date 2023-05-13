ЦНС: окупаційна влада на ТОТ не може контролювати “вагнерівців”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Так званій адміністрації на тимчасово окупованих територіях не вдається контролювати членів пвк “вагнер”, які здійснюють все більше злочинів, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Як зазначають у ЦНС, найманці пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на тимчасово окупованих територіях. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші.
Так звані російської правоохоронці не можуть впоратись з “вагнерівцями”, які їм не підконтрольні. Так само і завезена з території рф прокуратура та нацгвардійці не мають впливу на найманців.
У ЦНС вважають, що зростання кількості злочинів, вчиненими “вагнерівцями”, пов’язане із загостренням конфлікту між шойгу та пригожиним. Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру кремля до шойгу.
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