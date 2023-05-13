ЦНС: оккупационные власти на ВОТ не могут контролировать "вагнеровцев"

Детали

Как отмечают в ЦНС, наемники пригожина продолжают терроризировать гражданское население на временно оккупированных территориях. Они угоняют машины, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши.

Так называемые российские правоохранители не могут справиться с “вагнеровцами”, которые им не подконтрольны. Так же и завезенная с территории рф прокуратура и нацгвардейцы не имеют влияния на наемников.

В ЦНС считают, что рост количества преступлений, совершенными “вагнеровцами”, связан с обострением конфликта между шойгу и пригожиным. Последний пытается дестабилизировать ситуацию в регионах, чтобы подорвать доверие кремля к шойгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На юге процветает мародерство оккупантов: награбленное могут вывезти через порт Бердянска