ЦНС: оккупационные власти на ВОТ не могут контролировать "вагнеровцев"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Так называемой администрации на временно оккупированных территориях не удается контролировать членов пвк “вагнер”, которые совершают все больше преступлений, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Как отмечают в ЦНС, наемники пригожина продолжают терроризировать гражданское население на временно оккупированных территориях. Они угоняют машины, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши.
Так называемые российские правоохранители не могут справиться с “вагнеровцами”, которые им не подконтрольны. Так же и завезенная с территории рф прокуратура и нацгвардейцы не имеют влияния на наемников.
В ЦНС считают, что рост количества преступлений, совершенными “вагнеровцами”, связан с обострением конфликта между шойгу и пригожиным. Последний пытается дестабилизировать ситуацию в регионах, чтобы подорвать доверие кремля к шойгу.
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